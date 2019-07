¿Y entonces? "James es un gran jugador, pero de ahí a que vaya a venir al Atlético hay un trecho"

¿Otra novela del mercado de fichajes que llega a su fin? El presidente del Atlético Madrid Enrique Cerezo, reconoció que el club está inmerso en varias negociaciones para reforzar la plantilla aunque no con el Real Madrid, a pesar de calificar al colombiano James Rodríguez como un gran futbolista y subrayar que a la entidad madrileña "siempre le interesan los grandes jugadores".



El mandatario del club rojiblanco adelantó que la plantilla de Diego Simeone tendrá alguna incorporación más en medio de unas declaraciones realizadas antes de la tradicional cena que la plantilla, el cuerpo técnico y la Junta Directiva del Atlético Madrid realizaron en un restaurante de Segovia, donde se trasladó una vez finalizada la sesión de entrenamiento vespertino en Los Ángeles de San Rafael.



El presidente del Atlético de Madrid apuntó que no hay contactos por el Real Madrid "que yo sepa" por James Rodríguez, del que afirmó que "es un gran jugador, y al Atlético de Madrid siempre le interesan los grandes jugadores. Pero de ahí a que vaya a venir a este club, hay un trecho".



Cerezo destacó que el club se ha reforzado pero la plantilla no está cerrada. "Hemos tenido muchas incorporaciones, y alguna más que tendrá que venir, pero en estos momentos estamos de negociaciones", en referencia a los avances en los próximos fichajes del lateral inglés Kieran Trippier y del defensa del Espanyol Mario Hermoso.



Con respecto a la marcha de Griezmann, Cerezo insistió en que los jugadores juegan donde quieren. "Siempre he dicho que los jugadores juegan donde quieren jugar, y Griezmann decidió jugar en el Barcelona. Que le vaya bien, y que le traten allí como le hemos tratado aquí. El Barcelona depositó la cláusula, y nosotros miraremos por nuestros intereses". EFE

