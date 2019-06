Fin de la novela: Bayern Munich hizo oficial que James Rodríguez regresará al Real Madrid

Todo tiene su final, nada dura para siempre. Este miércoles, Bayern Munich hizo oficial que dejará ir a James Rodríguez. El colombiano estuvo en boca de todos las últimas semanas al no tener claro cuál sería su futuro. Las distintas declaraciones de los directivo bávaros, daban luces que su estadía en el Allianz Arena era complicada y así se confirmó.

Según informa el club bávaro en un comunicado oficial, el el colombiano solicitó a la directiva del Bayern que no ejerciera su opción de compra con el Real Madrid. Ellos decidieron respetar la decisión.

"En nombre del FC Bayern München quiero agradecer a James sus dos años con nosotros llenos de éxitos. Su aporte ha sido muy importante en todos los logros de las últimas dos temporadas. Le deseamos a James todo lo mejor en el futuro", explicó Karl-Heinz Rummenigge, secretario general del FC Bayern München AG weiter.

Con esta decisión, James tendrá que regresar al Real Madrid para ponerse a las órdenes del Zinedine Zidane. El volante se fue del equipo cuando el francés cumplía su primera estadía por la falta de minutos. Los rumores parecen indicar que esto también sucedería este verano.

"Mi enorme agradecimiento a todo el Club y a la afición, siempre nos ha apoyado de forma excepcional. Han sido dos años inolvidables en Múnich, siempre me he sentido muy a gusto. Me llevo los mejores recuerdos y le deseo al Bayern lo mejor en el futuro", publicó Rodríguez en las redes del club.

Zidane tiene el perfecto plan para armar el nuevo Real Madrid ; sin embargo, James no estaría en sus planes. Florentino Pérez tendrá que buscarle un nuevo equipo al colombiano. La prioridad será venderlo, sino se puede, cederlo.

James Rodríguez jugó 67 partidos oficiales con el FC Bayern München, anotó 15 goles y ateosró 20 asistencias. En 2018 y 2019 se proclamó campeón de la Bundesliga y la Supercopa, así como conquistó la Copa DFB en 2019.



