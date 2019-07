'Sorry Not Sorry': cinco jugadores que se perjudicarían si James Rodríguez se queda en el Madrid [FOTOS]

El desenlace de James Rodríguez en el Real Madrid no solo es materia de interés del propio jugador colombiano o de los aficionados 'blancos', también lo es de otros cinco jugadores de la plantilla, que se verían 'perjudicados' si finalmente el colombiano se queda en el primer equipo.

Aunque queda claro que James no cuenta para Zidane, la eminente salida de Gareth Bale, así como la lesión de Marco Asensio, podría 'obligar' al técnico francés a usar al colombiano en algunos partidos considerados menores, como los de la Copa del Rey o algunos de Liga ante equipos no muy exigentes; en definitiva, el mediocampista formaría parte del 'Equipo B'.



Esta situación pone en riesgo a cinco jugadores, ya sea porque James podría frenar su proyección en el primer equipo o porque les dificulta sumar minutos y reivindicarse de la temporada anterior.



¿Quiénes son? Los repasamos a continuación.

Volvió al Madrid tras dos años

Este lunes, James Rodríguez se volvió a entrenar con el Real Madrid luego dos años después tras su cesión al Bayern Munich, que tenía una opción de compra sobre el jugador, pero no la ejerció a pedido del mismo mediocampista.



James, también ex futbolista del Porto y AS Mónaco, no se entrenaba con el Madrid desde el 2 de junio de 2017, un día antes de la final de la Champions League de Cardiff, en la que la 'Casa Blanca' obtuvo su duodécimo título al vencer por 4-1 a Juventus.

