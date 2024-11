La temporada 2024 ha terminado para Alianza Lima. Lamentablemente para sus intereses, el cuadro de La Victoria no pudo ni meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores al terminar como Perú 4 tras Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Melgar. Sin embargo, en las oficinas de Matute no hay tiempo para lamentos y ya se piensa en la conformación de la plantilla para 2025. En esa línea, revisa en la siguiente galería hasta cuándo tienen contrato los distintos jugadores íntimos. Algunos apuntan a no renovar, mientras que otros poseen vínculo hasta 2025 y 2026.

SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.