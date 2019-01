La revelación sobre James Rodríguez: quiere regresar a su antigua casa

James Rodríguez debe regresar al Real Madrid luego de su cesión por dos temporadas al Bayern Munich. El colombiano no ha rendido tal como se esperaba en Alemania, por lo que el cuadro alemán – casi confirmado – no efectuará la compra del pase del futbolista. En ese sentido, el futbolista de la Selección tiene que regresar a la capital de España, por lo que se habla si James gusta de regresar a jugar al Bernabéu. Su padre habla del caso.



Respecto al posible ultimátum recibido por parte del Bayern, José Carlos Restrepo, padre adoptivo de James Rodríguez, no se muestra crítico a que el equipo alemán espere estos cinco meses para tomar una decisión: "Los futbolistas todos los días tienen que ratificar su buen momento. Desde joven le inculcamos el concepto de que sus actuaciones tiene que revalidarlas día a día. Sea en el Bayern o en el Real Madrid no puede vivir del recuerdo sino del presente. Si tiene una actualidad muy positiva seguirá su proceso evolutivo en el Bayern o en cualquier equipo que se interese en sus servicios".



El Real Madrid está muy pendiente de la temporada de James Rodríguez, puesto que se encuentra a préstamo en el Bayern. Sobre su posible regreso a España, su padre adoptivo se ilusiona: "El Real Madrid es una de las casas de sus amores, lastimosamente, tuvo que mirar un rumbo diferente. Sin embargo, eso no significa que no sea amante de la casaca blanca, una institución que le permitió pasar lindos momentos. Dentro de su corazón, siendo hincha del Madrid, contemplará la posibilidad de retornar. El Madrid es dueño de su carta, me imagino que si tiene buenas actuaciones sería posible su regreso".



Finalmente, Juan Carlos Restrepo descarta que James tenga problemas con su técnico Nico Kovac: "Siempre he confiado plenamente en su virtud y talento. Cuando está al 100% física y atléticamente, es un deportista diferente. No tengo ninguna duda que se incorporará sin sobresalto en la plantilla principal y seguramente entrará en las consideraciones de Kovac".