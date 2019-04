SiempreContigo: Joaquín Caparrós, DT de Sevilla, reveló que sufre "leucemia crónica" y no tiene tratamiento

Sevilla venció 2-0 a Valladolid y sigue su camino para la próxima Champions League. Sin embargo, no todas son buenas noticias en Nervión ya que al final del partido, el DT Joaquín Caparrós ha revelado que sufre una terrible enfermedad.



El reemplazante de Pablo Machín en esta temporada confesó ante los medios del Sevilla que tiene "leucemia crónica", pero ha descartado en dejar su cargo. A pesar de la delicada enfermedad, Caparrós confesó que no está llevando un tratamiento.



"Sabéis que me hierve la sangre roja; ha habido un pique entre la sangre blanca y la roja; tengo una leucemia crónica. Pudo hacer vida normal. Quiero disfrutar de mi profesión, no tengo tratamiento", comenzó explicando Caparrós para sorpresa de todos.



"Agradezco la oportunidad del club. Estoy más enchufado que nunca. No voy a hablar de este tema. Simplemente quiero que la gente se quede tranquila", agregó el DT del Sevilla.

Fuerza, Caparros

Veterano entrenador de los banquillos de la liga española, Caparrós era hasta mediados de marzo el director deportivo del Sevilla FC, antes de sustituir a Pablo Machín, destituido tras una serie de malos resultados. También había sido técnico del Sevilla de forma interina el año pasado tras el despido del italiano Vincenzo Montella.



Caparrós, técnico muy experimentado, ocupó también otros banquillos en primera división, como Villarreal, Deportivo La Coruña o Athletic Bilbao, y ha conseguido enderezar la marcha del equipo sevillano, tras su nombramiento el 15 de marzo.



