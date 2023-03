La reciente derrota del Sevilla en manos del Getafe (2-0) fue la estocada final para Jorge Sampaoli, pues los directivos del elenco andaluz ya han decidido rescindirle su contrario, el cual todavía culmina en junio del próximo año. Sin respuestas en el funcionamiento del equipo, el descenso al acecho y doce jornadas por jugarse en LaLiga Santander, el técnico argentino se marchará de España sin pena ni gloria.

La décima cuarta posición en la que está ubicado el Sevilla no es seguridad de nada, pues solo dos puntos lo alejan de la zona roja. Así, pues, las 28 unidades en 26 fechas podrían volverse un martirio si el equipo no mejora durante las próximas semanas. Eso no es todo, ya que tienen la eliminatoria ante el Manchester United por los cuartos de final de la Europa League.

Tal como lo ha informado César Luis Merlo en su cuenta de Twitter, el exentrenador de la Selección de Argentina no seguirá en el fútbol español y el cuadro sevillista trabaja en evitar una penalización por romper el contrato antes de tiempo. “Sevilla decidió despedir a Jorge Sampaoli, con contrato vigente hasta junio de 2024. El club ya trabaja para finalizar el vínculo y evitar pagar la mayor cantidad de dinero”, señaló el periodista de TyC Sports.

Los altos mandos de los ‘Nervionenses’ no quieren perder más tiempo y mientras resuelven el problema con Sampaoli ya están buscando a un sustituto. El elegido sería José Luis Mendilibar, quien en la temporada pasada dirigió algunas jornadas al Alavés y tiene experiencia peleando en la parte baja de la tabla de posiciones.

Jorge Sampaoli llegó a Sevilla a mitad de temporada. (Foto: Getty Images)

La idea del Sevilla es que el técnico que llegue tome como principal objetivo el de evitar el descenso a toda costa. Ya han tenido que soportar una seguidilla de malos resultados en toda la temporada como para tener un final fatídico. Ni siquiera alguna pizca de gloria en la Europa League podría servir como bálsamo: es mantenerse en LaLiga Santander o nada.

Los números que deja Sampaoli en el Sevilla

A pocas horas de que se confirme el despido de Jorge Sampaoli del Sevilla, los números de su segunda etapa en el Sánchez Pizjuán han sido demasiado bajos: trece victorias, seis empates y doce derrotas en treinta y un partidos dirigidos, contabilizando LaLiga Santander, Champions League, Europa League y Copa del Rey.





