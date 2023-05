A pesar de seguir en competencia en la Champions League, Real Madrid tiene una clara prioridad para la próxima temporada: Jude Bellingham. En Chamartín quieren darle un aire joven al mediocampo, contando que la veteranía de Toni Kroos y Luka Modric no será para siempre. Por esta razón, el volante inglés encaja perfecto en la idea de la plantilla. Así, con el afán de ‘cerrar’ la incorporación, en la capital de España enviaron emisarios hacia Alemania para conversar con Borussia Dortmund, su actual club.

De acuerdo al diario Bild, los nombres de los emisarios del equipo merengue son José Ángel Sánchez, director general ejecutivo, y el asesor jurídico Javier López-Farré. Además, Mark Bellingham, padre del protagonista, intermediaría entre los dos clubes para acelerar la operación y cerrar un acuerdo económico en las próximas semanas.

La llegada del inglés es una prioridad para el mediocampo. Las renovaciones de Modric y Kroos están casi garantizadas, pero el Madrid quiere tener ya en sus filas al recambio del futuro. Además, la idea es también asegurarlo porque, de esperar un tiempo, fichará por otro club, teniendo en cuenta el poder económico de Manchester City, Liverpool y Manchester United, entre otros.

La venta rondaría los 100 millones de euros con un total de 40 en variables. Bellingham ya rechazó propuestas de la Premier League, dado que su deseo de jugar en LaLiga y también pelear por obtener la Champions League.





A la espera del anuncio oficial

Asimismo, según el periodista Fabrizio Romano, Jude Bellingham, ya ha dado el OK, parar alcanzar un acuerdo para las próximas cinco temporadas. Mientras tanto, el futbolista seguirá jugando en el Borussia Dortmund. Este último domingo, fue uno de los artífices de la abultada victoria ante el Wolfsburgo, triunfo que mantiene a un solo punto por debajo del Bayern Múnich, actual líder de la Bundesliga.

En cuanto a una voz oficial del club, Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia Dortmund, señaló en una entrevista para DAZN. “No es extraño que se divulguen rumores sobre Bellingham, pero no hay novedades, no hay una oferta ni nada que comentar”. No obstante, todo parece finiquitado y el seleccionado de Inglaterra se vestirá de blanco para la siguiente campaña.





