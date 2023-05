PSG no la pasa bien y ante la inminente partida de Lionel Messi, Neymar es otro de los jugadores que se iría a final de temporada. El astro brasileño tiene contrato hasta 2027, pero parece no estar cómodo con las últimas decisiones del club y la prioridad que se ha dado a jugadores como Kylian Mbappé. Los primeros vínculos fueron con Barcelona, pero para el club no es una opción de compra en la siguiente ventana de transferencias. Ante ese sentido, en la Premier League tendría un mejor espacio.

En medio de los rumores de un posible regreso, el diario Sport informó que el brasileño no se encuentra en los planes del Barcelona: “El nombre de Neymar nunca ha estado en la mesa de trabajo del Barça para reforzarse de cara a la temporada que viene”, concreta el medio deportivo catalán, confirmado que ‘Ney’ ha pasado a un segundo plano para los más grandes de Europa.

Atrás quedó el recuerdo de los 222 millones que pagó el PSG por tenerlo entre sus filas. En las últimos temporadas, el nivel del futbolista se ha visto en declive por las constantes lesiones. Además, su contrato posee un largo periodo y, de querer ficharlo, deberán llegar a un acuerdo económico con los parisinos. Para los azulgranas, hay otras prioridades en el siguiente mercado.





Opciones en Premier League

El estatus de Neymar en el ‘Viejo Continente’ lo lleva a ser siempre un jugador de interés para clubes con una mejor solvencia económica que el FC Barcelona. Por esta razón, la Premier League se perfila a ser uno de sus próximos destinos, según información del mismo medio.

Chelsea se perfila a ser el principal interesado cuando se abra el próximo mercado de fichajes: el dueño el conjunto ‘Blue’, Todd Boehly, se ha reunido en más de una ocasión con Nasser Al-Khelaïfi para tratar la posibilidad de formalizar un traspaso con Neymar.

Asimismo, Manchester United y Newcastle también podrían entrar a esta nómina. El caso de los ‘Red Revils’ sería para sumar un nombre de experiencia de cara a la próxima Champions League. La misma premisa para Newcastle, equipo que volvería a la máxima competición de clubes de Europa. ¿Cuál será el destino de ‘Ney’? Nada se encuentra dicho en la actualidad.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.