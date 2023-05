No es un secreto que hay posiciones débiles en Barcelona. Los azulgranas optaron por posicionar a Jules Koundé como lateral derecho de ‘emergencia’ y no parece estar tan cómodo en el puesto. El francés fue elegido como mejor central en la temporada anterior y es así que el club ya evalúa nuevos fichajes en esta posición para no pasar por los mismos problemas el próximo ciclo.

Una lesión de Sergi Roberto que no se resuelve de la mejor manera y el buen rendimiento de Andreas Christensen obligaron a Xavi a colocar a Koundé como lateral para no dejarlo sin minutos. Además, el desacierto del fichaje de Bellerín (quien se marchó prestado) lo tenía sin otra opción.

De cara a la siguiente temporada, el ex Sevilla no quiere saber nada de esta posición y ya lo ha transmitido al club. Según ‘Sport’, Barcelona está trabajando en algunos nombres, a pesar de tener puesta toda la atención en Lionel Messi. Son siete candidatos a ocupar este puesto.

Juan Foyth (Villarreal), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Thomas Meunier (Borussia Dortmung), Diogo Dalot (Manchester United), Arnau Martínez (Girona), Benjamin Pavard (Bayern de Múnich) y Alexander Bah (Benfica) son los nombres que están en carpeta.

Unos con más trascendencia y edad que otros, también dependerán de los términos de contrato que tengan con sus clubes. La permanencia de Koundé no es duda, pero su continuidad como lateral por derecho parece acabarse. Xavi lo ve como intocable y no quiere sentirlo incómodo.





¿Cuándo volverá a jugar el Barcelona?

Luego de la última victoria sobre el Real Betis por 4-0, el Barcelona volverá a jugar este martes 2 de mayo cuando reciba al Osasuna en el Spotify Camp Nou. Este compromiso, válido por la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander, está programado para las 12:30 p.m. y será clave para que los de Xavi Hernández sigan sumando en su búsqueda de asegurar el título liguero.





