Desde hace varias semanas era un secreto a voces que Julian Nagelsmann y el Bayern Múnich no estaban pasando por su mejor momento. No por un tema de resultados –los bávaros siguen en la pelea por la Bundesliga y están en cuartos de final de la Copa de Alemania y la Champions League–, sino por los entredichos entre el técnico y los directivos. Así, pues, para nadie fue una sorpresa que el alemán fuera cesado de su cargo el pasado viernes.

La ruptura de este vínculo contractual trajo consigo una buena noticia para el Real Madrid. Si bien Carlo Ancelotti sigue en el banquillo y todavía no se ha definido su continuidad –pesará muchísimo lo que gane el equipo ‘blanco’ a final de temporada–, Florentino Pérez quiere tener un as bajo la manga por si finalmente el italiano se despide de la capital española.

Nagelsmann siempre ha sido del gusto de Pérez y ahora que está libre sería una perfecta oportunidad para darle un nuevo aire a su equipo. No obstante, hoy se pudo conocer, según la información de Bild, que a pasar de ya no tener una relación con el Bayern Múnich, si el Real Madrid quiere hacerse con sus servicios deberá abonar una determinada suma de dinero al club germano.

“El Real Madrid o el Tottenham deberán pagar al Bayern Múnich si fichan a Nagelsmann antes del verano”, reveló el citado diario alemán, aclarando que eso se da por una cláusula que existe en el contrato que tuvo el DT con los bávaros. Y es que, además del interés del Real Madrid, el Tottenham también estaría trabajando el contacto con Nagelsmann para que sea el sucesor de Antonio Conte, despedido el último fin de semana.

Aunque el monto no fue revelado por la citada fuente, Florentino Pérez ya está al tanto de que si quiere tener a Nagelsmann en su banquillo deberá sacar dinero la billetera del club. Por ahora, mientras el propio Ancelotti define su futuro –la Selección de Brasil está cada vez más cerca de él–, el principal objetivo de aquí a final de temporada será solo uno: ganar la Champions League.

Julian Nagelsmann es tentado por varios clubes tras su salida del Bayern Múnich. (Foto: EFE)

Brasil mira de reojo a Ancelotti

La reciente derrota en manos de Marruecos (2-1) ha encendido las alarmas en la Selección de Brasil. En la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) son conscientes de que tienen muy poco tiempo y, tras el final del proceso de Tite en el Mundial Qatar 2022, necesitan cambiar de aires para explotar todo el talento que tienen sus futbolistas. Si bien en un principio habían sido muy herméticos respecto al interés que existe por Carlo Ancelotti, esta vez el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, se sinceró y habló directamente de lo que ha generado el técnico italiano en las últimas semanas.

Mientras Ramon Menezes está a cargo de la ‘Canarinha’ en estos amistosos internacionales, en Brasil hay unanimidad sobre la decisión del próximo entrenador: tiene que ser muy metódico, abierto a adaptarse a los recursos que tiene y, sobre todo, que haga sentir cómodos a todos los cracks que tienen. Así, pues, ‘Carletto’ encaja a la perfección en esas características.

“Ancelotti es unánimemente respetado entre los jugadores, no sólo Ronaldo Nazario o Vinícius, también todos los que jugaron para él. No sólo es el favorito de los jugadores, también parece que lo es de los aficionados porque a cada estadio que voy me preguntan por él”, manifestó Rodrigues en diálogo con Reuters.





