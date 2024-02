Después de meses de especulaciones, este jueves se confirmó que Kylian Mbappé abandonará el París Saint-Germain al final de la actual temporada, renunciando a ampliar su contrato con el conjunto francés, donde llegó en verano de 2017. De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, ‘Kiki’ le dijo al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, que saldrá del club y buscará un nuevo reto en su carrera. Ante su inminente llegada al Real Madrid (ya le envió una propuesta de contrato), desde España reportan que un delantero madridista sería el gran perjudicado, pues quedaría relegado del once titular.

A pesar de que en el plantel ‘merengue’ piensan recibirlo de la mejor manera, la realidad es que la llegada de ‘Donatello’ haría que un jugador clave pierda su lugar en la alineación titular de Carlo Ancelotti. El arribo del galo provocaría que uno de los hombres más fuertes del ataque ‘galáctico’ pierda su lugar e incluso terminara marchándose en el próximo mercado. ¿De quién se trata?

Aunque en un primer momento se habló de Vinícius Júnior, el brasileño se ha posicionado como uno de los mejores delanteros del mundo y no hay forma de que pierda la titularidad. Sin embargo, el nombre que ha empezado a sonar con fuerza para quedar relegado es el Rodrygo Goes, de 23 años, que no ha terminado de explotar como sí lo ha hecho ‘Vini’ a pesar de que le han dado todas las facilidades para que lo haga.

Al exjugador de Santos se le ha brindado el ecosistema adecuado para explotar como su compatriota, incluso le renovaron el contrato hasta 2028, pero viene siendo irregular y creen que no está al mismo nivel que Vinícius y Jude Bellingham. Por ese motivo, el internacional brasileño es el principal señalado para dejar su espacio a Kylian Mbappé. Y todo indica que sería traspasado a otro equipo.





¿Cómo van las negociaciones con el Real Madrid?

Este jueves, Mbappé comunicó a Nasser Al Khelaifi que dejará el PSG al final de la temporada. PSG y ‘Kiki’ informarán juntos sobre la salida de Kylian en los próximos meses, según lo acordado. Mientras tanto, Real Madrid no pierde el tiempo y ya envió una propuesta de contrato al francés, para que puedan ir ultimando detalles del fichaje.

Según Fabrizio Romano, la propuesta de salario fijo de la ‘Casa Blanca’ para el jugador de la Selección de Francia es mucho más baja que la realizada en verano de 2022, y también es más baja que su salario actual. Real Madrid quiere que Mbappé llegue a España en sus condiciones luego de pasar años en esta novela. Por supuesto, ‘Kiki’ tiene la última palabra.

¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?

Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé en mayo de 2022. Tras meses de negociaciones, el presidente de la ‘Casa Blanca’, Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





