Este último domingo, la Selección de Argentina consiguió el tan ansiado boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Al mando de Javier Mascherano, la ‘Albiceleste’ se impuso por 1-0 ante Brasil, clásico rival al cual dejó fuera de dicha competición. Ahora, el equipo gáucho deberá alistarse para la máxima competición, aunque previo a su participación unas declaraciones del DT han llenado de ilusión a los hinchas del combinado nacional. Estas mismas están referidas a Lionel Messi y su posible presencia en Francia en el próximo verano.

Como se recuerda, el ‘Jefecito’ declaró ante los medios deportivo luego de su clasificación a los Juegos Olímpicos, asegurando que “tengo la obligación de invitar a Messi y a (Ángel) Di María. Con Leo y Ángel tenemos una relación espectacular, somos amigos”. Ante ello, diferentes personalidades optaron por responder a dichas declaraciones y aprobar el llamado del ‘10′.

Por ejemplo, desde el Comité Olímpico Internacional felicitaron a Argentina por conseguir el boleto a París 2024 y señalaron que “sería fantástico que Messi pudiera estar en los Juegos Olímpicos”. Además, mencionaron que podría ser el único jugador en la historia en tener dos medallas olímpicas (anteriormente ganó una en Beijing 2008), y la Copa del Mundo.

Aunque Ángel Di María era otro de los invitados a participar en el evento de Francia, el atacante de Benfica optó por rechazar y confirmó que la Copa América 2024 será su último torneo disputado con la ‘Albiceleste’. Así pues, Lionel Messi es el único que queda y, desde el comando técnico del combinado argentino, confirmaron que iniciarán las conversaciones en los próximos días.

“Con Leo hablaremos, ya lo dije en su momento. Obviamente tiene la invitación hecha, pero dependerá de los compromisos. Él tiene Copa América, hay un montón de cosas en el medio que son importantes. Así que hablaremos”, aseveró Javier Mascherano.

Le guardan la camiseta número 10

Como era de esperarse, los rumores sobre la posible convocatoria de Lionel Messi para París 2024 han llenado de ilusión no solo a los hinchas, sino también a los jugadores del combinado argentino. Uno de los más emocionados es Thiago Almada, quien aseguró que si la ‘Pulga’ viene le cederá la camiseta número 10.

“Obviamente, le daría la 10 a Messi. ¿Cómo no?”, expresó el mediocampista y figura del Atlanta United, quien también fue convocado por Lionel Scaloni para el Mundial Qatar 2022.

Eso sí, Almada confesó que aún el plantel no tiene confirmada la presencia de Messi y señaló que todo dependerá de la decisión del astro. “No se habló. no nos dijo nada. Seguramente, cuando llegue el momento, va a depender de él. Es una decisión personal”, sostuvo.

¿Cuándo inicia el fútbol en los Juegos Olímpicos París 2024?

Si bien la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024 se realizará el 26 de julio, la disciplina del fútbol iniciará el 24, dos días antes. Asimismo, el torneo culminará el 10 de agosto, un día antes del cierre del evento multideportivo, tal como se hizo en la edición pasada.

Cabe destacar que el fútbol en París 2024, tanto en las categorías masculino como femenino, tendrá la participación de 16 equipos, los mismos que se dividirán en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos primeros de cada cuarteto accederán a los cuartos de final y así progresivamente.





