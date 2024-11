Carlo Ancelotti afronta una de las semanas más críticas desde que es entrenador del Real Madrid. El italiano compareció ante la prensa en la previa del partido contra Osasuna tras una racha de derrotas dolorosas, incluyendo el 1-3 frente al Milan en la Champions League y el 0-4 en el Clásico contra el Barcelona. La reciente caída en el Estadio Santiago Bernabéu ha generado una ola de cuestionamientos alrededor del equipo, en especial sobre Kylian Mbappé, quien pasa por un momento difícil tanto en el club como en la selección francesa, donde Didier Deschamps no lo ha convocado para los próximos partidos (Israel e Italia). Consciente de las críticas, ‘Carleto’ se mostró sereno, confiando en que su equipo puede enderezar el camino.

Uno de los puntos centrales de la charla con los medios fue el rendimiento de Mbappé, quien no ha mostrado su mejor versión en los últimos encuentros. El italiano reveló que no ha discutido la ausencia de ‘Kiki’ en la selección con el jugador, dejando claro que respeta las decisiones del seleccionador de Francia, a la espera de que ello cambie para el 2025.

“No he hablado con él de esto, es un asunto del equipo nacional que no tengo derecho a hablar. Son sus decisiones. Mbappé está hundido, como todos, y motivado para sacar adelante este momento complicado por el que pasamos”, aseguró Ancelotti en conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

La ubicación de Mbappé en el terreno de juego también ha sido tema de debate, ya que el francés no puede ocupar la banda izquierda, posición que el DT ha reservado para Vinicius Jr. Según el entrenador, el brasileño es el jugador “que marca diferencias” y, por tanto, no quiere desplazarlo de esa zona. “Mbappé tiene características para jugar de delantero, y no quiero cambiar esto. No es un problema ofensivo, es un problema defensivo”, explicó al respecto.





La convicción de Ancelotti: Mbappé saldrá adelante





A pesar de los desafíos recientes, Ancelotti se mostró convencido de que el atacante podrá superar este bache, confiando en la mentalidad del jugador y en su compromiso con el equipo. El entrenador destacó el esfuerzo de Mbappé en los entrenamientos y animó a su pupilo a encontrar en esta adversidad una oportunidad de crecimiento.

“Está entrenando bien, está viviendo un momento difícil. Tiene que pensar que tiene una oportunidad para salir adelante, con más actitud, más concentración. Así se toman los problemas. Su problema es el de todos, que no somos capaces de sacar nuestra mejor versión. Tenemos una gran oportunidad para sacar esto adelante y ser mejores en el futuro. No hay que bajar los brazos”, puntualizó.





“No es momento para reír”: la autocrítica de Ancelotti





El estratega también aprovechó la ocasión para hacer un ejercicio de autocrítica, reflexionando sobre su propio rol. Ante la pregunta de un periodista sobre su semblante serio y si se había arrepentido de quedarse en el Real Madrid, Ancelotti fue tajante en su respuesta.

“No es el momento para reír porque estamos en un momento delicado, porque hay que sacar esto adelante. Es momento de actuar. No me arrepiento de nada, intento seguir disfrutando y seguir en este club que es el mejor del mundo. Estos momentos complicados siempre pasan en el fútbol. Hay que reaccionar mañana y sacar esto adelante”.

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en condición libre desde el PSG a mediados de 2024. (Foto: Difusión).

