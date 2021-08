Empieza la cuenta atrás para el Real Madrid en su carrera por el fichaje de Kylian Mabppé. Y no solo porque el tiempo en el mercado de fichajes se le agota (tiene hasta el 31 de agosto), sino porque para la próxima temporada el galo será jugador libre tras cumplir contrato con el PSG, y no renovar, pero ello no garantiza que aterrice en el Bernabéu. De hecho, para el siguiente curso, se podría llevar al futbolista francés el equipo que le ponga una mejor oferta salarial que la ‘Casa Blanca’, y ese equipo podría estar en la Premier League.

De acuerdo a información que avanza el medio internacional ‘ESPN’, Mbappé está en la lista de objetivos del Manchester United para el próximo verano. En Old Trafford quieren reforzar aún más su ataque y hacer líder de su proyecto al de Bondy.

En Old Trafford son conscientes del interés del Real Madrid en hacerse con Mbappé y sabe que elegir la Premier League es la opción menos probable de las dos, pero igualmente quieren hacer el intento. El astro francés va a entrar en su último año de contrato con el PSG y el Manchester United está siguiendo de cerca su situación y evalúa sus opciones para alistar un buen bonus de fichaje.

Con la más que probable salida de Edinson Cavani de cara a la próxima temporada, el uruguayo finaliza contrato y tendrá 35 años, se abre un hueco en la delantera que podría ocupar Mbappé, a quien en la Premier League también han vinculado con el Liverpool.

Cabe mencionar que para esta temporada, el Manchester United se ha reforzado con Raphael Varane y Jadon Sancho. Entre ambos ha superado la barrera de los 100 millones.

Pidió salir del PSG

Mientras tanto, el futuro del jugador galo sigue siendo una total incertidumbre, aunque sigue siendo convocado por Pochettino para los partidos del PSG. De hecho, el técnico argentino aseguró que Mbappé “está tranquilo, motivado y trabajando también muy duro para hacer una buena temporada”, y recordó que el delantero es del PSG y el club quiere que siga con ellos.

De acuerdo a información de ‘La Gazzetta dello Sport’, Mbappé le comunicó a Al-Khelaifi (presidente del club parisino) que no desea formar más parte del plan del PSG, porque quiere ser el líder de un proyecto. Y el de Bondy considera que con Lionel Messi, su figura pasará a segundo plano.

“Quiero ir al Madrid, no renuevo”, han sido las palabras usadas por Mbappé según indicó el diario italiano. Sin embargo, la reunión solicitada por el jugador francés no ha cambiado la decisión del PSG. Los de Francia no tiene intención alguna de ponerle precio y venderlo, han decidido asumir el riesgo de dejarlo ir gratis.

