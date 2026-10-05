LALIGA y la Alcaldía de Medellín presentaron el miércoles el acuerdo por el que LALIGA acompañará el proyecto de transformación del Estadio Atanasio Girardot, poniendo a disposición de la ciudad el conocimiento y la experiencia de LALIGA en el desarrollo y modernización de infraestructuras deportivas.

El acuerdo contempla el asesoramiento especializado en diferentes ámbitos tecnológicos y operativos para avanzar hacia un estadio más moderno, seguro y conectado, adaptado a las necesidades de la ciudad y de sus aficionados, incluyendo desarrollos en conectividad, seguridad, producción de TV, Iluminación, sonido y pantallas.

La presentación del acuerdo y rueda de prensa conjunta, en la que participaron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y Marc Tarradas, Director General de LALIGA para Sudamérica, pusieron el broche a una semana de trabajo en la que LALIGA y las principales instituciones de Medellín avanzaron en las diferentes líneas del proyecto de modernización del estadio.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín aseguró: “Este es el estadio que la ciudad se merece y seguirá siendo 100% público. Es un modelo que hoy le servirá a Medellín, pero lo ponemos al servicio de cualquier ciudad de Colombia, porque es una forma de avanzar en infraestructura. Vamos a utilizar los mismos mecanismos que tiene el sector privado, para que sea eficiente y bien administrado”.

Marc Tarradas, Director General de LALIGA para Sudamérica, destacó: “LALIGA cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en el desarrollo y modernización de infraestructuras deportivas, nuestro objetivo es aportar este conocimiento con una visión integral que combine tecnología, seguridad, operación y experiencia de aficionado, adaptando las soluciones y aprendizajes adquiridos en otros grandes estadios a las necesidades específicas de la ciudad”.

En el proyecto participan la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (APP), el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER) y la Alcaldía de Medellín, que trabajan de manera coordinada en las distintas áreas necesarias para la transformación y modernización integral del estadio.

La presentación del proyecto culmina una semana de trabajo en Medellín en la que el equipo de LALIGA mantuvo encuentros con diferentes organismos vinculados al proyecto y al desarrollo de las infraestructuras de la ciudad, entre ellos la ESU, la EDU, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (APP) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Durante estos encuentros se analizó el estado del proyecto de modernización tecnológica del Atanasio Girardot y se han compartido las principales necesidades y oportunidades para avanzar en la transformación del recinto.

Este trabajo cuenta con la experiencia del equipo de Infraestructuras de LALIGA, que ha participado en algunos de los principales proyectos de reforma y construcción de estadios en España, aportando al proyecto del Atanasio Girardot conocimiento técnico y experiencia acumulada en la modernización de grandes recintos deportivos.

El compromiso de LALIGA con Colombia

El proyecto del Atanasio Girardot se enmarca en el compromiso de LALIGA con el desarrollo del fútbol en Colombia y con el impulso de infraestructuras que acompañen el crecimiento y la profesionalización del deporte en el país.

La colaboración entre LALIGA y Medellín supone un nuevo paso en esta apuesta y refleja la voluntad de LALIGA de seguir poniendo a disposición de las instituciones locales su experiencia y conocimiento en materia de infraestructuras deportivas, acompañando a la ciudad en las diferentes etapas del proyecto.