El gobierno español no descartó este martes la posibilidad de permitir que pueda haber público en los estadios en LaLiga Santander, que se reanuda el 11 de junio, y dijo que dependerá de cómo se comporte la pandemia de coronavirus.

“No se ha cerrado ninguna decisión, dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo estén las comunidades en la fase 3 se podría plantear” (tener público), dijo en rueda de prensa Fernando Simón, director del centro de emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad.

La fase 3, es el último escalón del plan de desconfinamiento aplicado por el gobierno español por la pandemia del nuevo coronavirus, en la que, por el momento sólo han entrado las islas más pequeñas de Canarias y Baleares, donde viven cerca de 45.000 personas.

En esta fase, se relajan las restricciones sobre aperturas de comercios y hostelería y el acceso a los recintos deportivos, con medidas de aforo y distancia social, aunque, en principio, se mantiene la obligatoriedad de disputar las competiciones a puerta cerrada.

Simón recordó la reunión que tuvo este martes junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los jugadores Gerard Piqué, Koke o Dani Carvajal y la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ante el regreso de la Liga el 11 de junio.

“Hemos estado discutiendo algunas de sus preocupaciones y uno de los aspectos clave cuando hablamos con deportistas de muy alto nivel es la presencia o no de público en las gradas, no se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente, porque no se puede”, explicó Simón.

“Debido al factor campo, el peso del público en la evolución de los partidos, lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, sea mucho o poco, según los aforos que se decidan, no se debería aplicar esa norma y es lo que han comentado tanto el CSD como los deportistas”, añadió Simón.









