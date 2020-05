Cada vez más cerca. Pretendido por el Barcelona de cara a la próxima temporada, Lautaro Martínez es uno de los jugadores que protagonizará el siguiente mercado de fichajes en Europa. Hoy en el Inter de Milán, el delantero argentino no ha ocultado su deseo de integrar las filas del cuadro ‘azulgrana’ en un futuro, y desde España ya prevén que su llegada esté programada para julio.

Así lo dio a conocer este viernes ‘Mundo Deportivo’, que aseguró incluso que el Barcelona podría esperar hasta finales del mes de julio para lanzarse a por el fichaje de Lautaro. Y es que aunque el Inter mantiene su postura de exigir los 111 millones de euros de su cláusula de rescisión, los catalanes no pierden la esperanza de hacerse con el ’10′ neroazzurro.

En el Barcelona son conscientes del deseo de Lautaro de jugar en el Camp Nou, por lo que la directiva ya hace cuentas para llegar a un acuerdo con el Inter. Es más, tal y como señala la citada fuente, los de Milán no verían tan lejos la posibilidad de que su delantero deje el equipo, y ya se habrían puesto manos a la obra por el alemán Timo Werner del Leipzig.

Eso sí, en el Inter no piensan dejársela tan fácil al Barcelona. No obstante, la directiva ‘culé’ ya tiene un plan para abordar el fichaje de Lautaro Martínez que no incluiría la cláusula de 111 millones. Así, los catalanes estarían valorando esperar a que concluya la validez del mismo, que solo estará en vigor durante las dos primeras semanas de julio, para luego negociar su traspaso a precio de mercado.

EN INTER YA SE VEN SIN LAUTARO

Hace unos días, en una entrevista para ‘La Gazzetta dello Sport’, un viejo amigo y compañero de equipo del entrenador del Inter, Antonio Conte, reconoció que hay una gran posibilidad de que Lautaro no siga en Milán al término de la presente temporada. Nicola Amoruso, exfutbolista italiano de la Juventus y protagonista de este diálogo con el medio local, fue tajante al respecto.

“Lautaro Martínez ha decidido irse al Barça y jugar junto a Messi. Antonio (Conte) está construyendo una gran escuadra, pero, en el Barça, tiene la posibilidad de ir a un equipo hecho para ganar y junto al mejor del mundo”, expresó Amoruso, que como exjugador que es, dejó caer que Lautaro irá a donde él decida que es mejor para su carrera, siendo España su mejor opción.

