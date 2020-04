En Barcelona discuten sobre la fórmula perfecta para lograr el fichaje de Lautaro Martínez en la próxima temporada. Es casi imposible que los culés paguen la cláusula de rescisión del Inter de Milán fijada en 111 millones de euros, por lo que lo más probable es que ponga jugadores como moneda de pago.

Entrarían en la operación de Lautaro Martínez al Barcelona jugadores como Nelson Semedo y Carles Aleñá. Quien también quiere que se llegue a buen puerto por el delantero argentino es el director técnico Quique Setién, aunque sabe que las cosas serán complicadas.

“Lautaro me gusta, pero no me hago ilusiones con ningún jugador. Esta pandemia del coronavirus va a condicionar muchas contrataciones y por el lado económico va a ser algo complicado. No soy pesimista, pero tampoco me pongo en el lado más optimista”, fue lo que dijo Setién, entrenador del Barcelona que llegó en reemplazo de Ernesto Valverde. Esta conversación se dio con El Transistor de la cadena Onda Cero.

En Barcelona esperan tener a Lautaro Martínez

Asimismo, el DT azulgrama comentó respecto a la posible vuelta de Neymar al ‘Barza’ procedente del PSG. “Vamos a a ver cómo se dan los contratos más allá del 30 de junio”, anadió el ex DT del Real Betis.

Hay que tener en cuenta que, de momento, Quique Setién ha puesto al Barcelona como líder del torneo local con 58, dos unidades de ventaja sobre su más cercano perseguidor: Real Madrid.

De otro lado, la Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE) da cuenta que el reinicio de LaLiga Santander podría darse para inicios de junio y que tood depende del Gobierno español. Siguen las reuniones en pleno COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Ezequiel Garay contó cómo es fue el sexo con su esposa durante la cuarentena. (Video: YouTube)

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Conoce el entrenamiento de una mujer árbitro en medio del confinamiento