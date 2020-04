Dicen que el que llega al Barcelona, rápidamente se enamora del club. Esto le sucedió a Carles Pérez. Tras ser fichado para conformar La Masía y jugar por el Cadete 'B', trabajó duro para poder debutar. Lo logró en el 2019, pero la felicidad le duró poco.

El atacante terminó por dejar el plantel luego de no estar en los planes de Quique Setién. “Mi sueño era llegar al primer equipo, lo conseguí y ahora me lo quitaron sin razón”, explicaba en febrero en conversación con Mundo Deportivo.

Con el pasar de los días, Carles asimila la noticia pero no olvida y tras ser entrevistado por David De Las Heras en YouTube, explicó el ‘calvario’ que vivió.

“Fue un poco duro. Lo pasé bastante mal con mi familia en casa. No lo entendía. Me dolió más bien por cómo me he portado con ellos durante tantos años”, dijo.

“Después del año en Segunda A tuve ofertas de otros clubes como el Benfica y otros, pero al final decidí quedarme otro año en Segunda B con García Pimienta para intentar llegar al primer equipo. Y el año siguiente igual, tuve ofertas, pero siempre dije que no, igual que cuando estaba en las categorías inferiores.Como pasa ahora, llegan equipos como el Chelsea pagando mucha pasta. Yo nunca me fui, preferí quedarme aquí”.

Al parecer, Carles podía entender que no podría continuar en el club, pero las formas no fueron las más adecuadas. “Me dolió más por esto. Al final he conseguido mi sueño, he estado con estos jugadores, he podido marcar, pero te duele que te traten así después de lo que has hecho tú por ellos. Es lo que me dolió. Puedo llegar a entender que el club o el míster escogieran esta decisión por las necesidades que fueran”.

A pesar de todo, agradece lo vivido y espera seguir en buena racha con la Roma cuando regrese la Serie A.

“Estoy agradecido al Barça, porque todo lo que aprendí allí me han hecho llegar a la Roma, cuando empecé no sabía lo que sé ahora. Pero me duele un poco el comportamiento que tuvieron hacia mi”, finalizó.

