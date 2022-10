Hace unas horas fueron Emiliano Martínez en Argentina y Álvaro Morata en España, y ahora le tocó a Edinson Cavani en Uruguay. La situación de los jugadores previo al Mundial Qatar 2022 es de no creer y esta vez el seleccionado sudamericano recibió una pésima noticia con la lesión del ‘Matador’ en el Valencia vs. Barcelona por LaLiga Santander.

No se cumplían ni los primeros veinte minutos en el estadio de Mestalla y el delantero de los ‘Murciélagos’ se tiró en el gramado aquejando un dolor que no le permitió seguir en el duelo. Genaro Gatusso no dudó ni un segundo y rápidamente llamó a Marcos André para que ingrese por el ‘charrúa’.

Todavía no se conoce la gravedad de la lesión de Cavani, pero de confirmarse su ausencia en la Copa del Mundo, sería el segundo dolor de cabeza para Diego Alonso. Como se recuerda, la primera duda de la ‘Celeste’ es Ronald Araújo, quien se lesionó con el Barcelona hace unas semanas y todavía sigue en proceso de recuperación.

🚨🇺🇾 ¡ATENCIÓN URUGUAY! Edinson Cavani se lesionó a los 20' PT y tuvo que dejar el campo de juego en el duelo entre Valencia y Barcelona por #LaLigaxESPN 🇪🇸. pic.twitter.com/qvvASCkrUA — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 29, 2022

Barcelona vs. Valencia: previa del partido

Los ‘Murciélagos’, que se ubica en la novena posición con 15 puntos, llegan a este partido tras perder (1-2) ante Mallorca y, de esa manera, suma tres duelos sin conocer la victoria. Aunque, buscarán terminar su mala racha frente al cuadro azulgrana.

En la previa del compromiso, el DT Genaro Gattuso destacó las virtudes de los dirigidos por Xavi Hernández. “(El equipo) no es solo Robert Lewandowski: tiene muchos jugadores de calidad que practican un gran juego”, señaló en conferencia de prensa.

Por otra parte, Barcelona llega a este duelo tras caer (0-3) ante Bayern Múnich en la UEFA Champions League. De esa manera, el cuadro azulgrana quedó eliminado de la competición.





