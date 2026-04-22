Lamie Yamal se fue lesionado del Barcelona vs. Celta de Vigo. (Video: ESPN)
Lamie Yamal se fue lesionado del Barcelona vs. Celta de Vigo. (Video: ESPN)

Saltaron las alarmas en el , y con razón. El duelo ante el se mantenía parejo, tanto en el desarrollo como en el marcador, hasta que apareció el de siempre: . El joven extremo provocó un penal y él mismo lo convirtió cerca del minuto 40, inclinando momentáneamente la balanza. Sin embargo, la tranquilidad duró muy poco. Tras celebrar el gol, el atacante se tiró al césped y pidió el cambio de inmediato, encendiendo la preocupación en el banquillo azulgrana. Aún no hay un diagnóstico claro, pero las primeras impresiones apuntan a una posible molestia muscular. Ahora, en el Barcelona solo queda cruzar los dedos y esperar que no sea algo de mayor gravedad.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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