El jugador colombiano del Levante, Jefferson Lerma, aseguró este domingo que el delantero del Celta Iago Aspas le llamó "negro de mierda" durante el partido de Liga Santander entre los dos equipos, que ganó el equipo gallego (1-0), algo que desmintió el acusado.



"Frente a las cámaras quiero hacer como una denuncia, creo que estos actos de racismo no pueden existir, creo que Aspas me ha dicho 'negro de mierda' y eso no puede pasar", dijo Lerma a los micrófonos de la televisión Bein Sports.



El centrocampista colombiano aseguró que se lo dijo al árbitro, pero que este no le hizo caso. "Ya tomarán las medidas otras personas, yo no soy nadie para juzgar, ese acto me ha tocado y eso no puede pasar", concluyó el jugador colombiano.



"Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye", respondió Aspas a través de la página web de su club.



Después de las declaraciones de su centrocampista, el Levante emitió un comunicado oficial de apoyo a Lerma.



"Tras las declaraciones de Jefferson Lerma a la conclusión del partido que ha enfrentado al Levante y al Real Club Celta de Vigo, el Levante U.D. quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol", afirma la nota.



El Celta, por su parte, quiso destacar su "firme defensa del juego limpio y el respeto entre rivales, tanto dentro como fuera del campo, valores que son seña de identidad del club y que día a día ponen en práctica cada uno de los equipos celestes, del benjamín a la primera plantilla".



