Las apuestas en el fútbol pueden ser duramente sancionadas. Existen casos en los que los propios futbolistas ingresaron a este mundo para dejarse ganar en un encuentro o recibir una cierta cantidad de goles; sin embargo, Kieran Trippier está acusado por jugar con su fichaje.

El defensa del Atlético de Madrid, ha sido acusado por la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) de “mala conducta” por, supuestamente, infringir la ley que impide apostar a los futbolistas.

El exjugador del Tottenham, según la FA, habría apostado en relación a su traspaso al Atlético de Madrid en el verano de 2019.

El defensa inglés tiene hasta el 18 de mayo para responder a esta acusación. Ya emitió un comunicado.

“He colaborado con la investigación de la FA en los pasados meses de forma voluntario y lo seguiré haciendo. Quiero dejar claro que como futbolista profesional no he realizado apuestas relacionadas con el fútbol ni he recibido beneficio alguno de otras apuestas”, explicó.

Según la regla que, supuestamente, ha roto Trippier, “un jugador no puede apostar directa o indirectamente en el resultado, progreso u otro aspecto conectado con un partido de fútbol, una competición o cualquier otra materia relacionada con el fútbol, incluyendo el traspaso de futbolistas”.

También prohíbe que un jugador dé información que ha obtenido debido a su posición de privilegio a terceros para que se aprovechen de ella.

