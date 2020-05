Los trabajadores de la salud son las personas que se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronaviurs. Enfermeras, doctores e internistas, ponen en riesgo su vida para ayudar a otros y salvarlos de la enfermedad que invade al mundo entero. Esto lo entiende bien Clement Lenglet, central del FC Barcelona, quien reveló su experiencia con la pandemia.

En conversación con la Federación Francesa de Fútbol, el defensor contó cómo vive el confinamiento en la Ciudad Conda y las experiencias que está viviendo en esta etapa diferente de su carrera deportiva.

“Vivo este confinamiento como todo el mundo. Esperando poder salir. Tengo la suerte de tener una casa con jardín que me permita airear la cabeza de vez en cuando. Es un periodo un poco difícil para todo el mundo, creo”, explicó el francés.

En España se vive con “las mismas reglas que en Francia, un confinamiento estricto. Ahora los niños pueden salir a pasear por la calle. No hay michas tiendas abiertas. Solo las tiendas necesarias para vivir”.

Sobre su rtina diaria, Lenglet reveló: “me levanto a las 10. Empiezo el entrenamiento cotidiano que nos envía el preparador físico del Barcelona, que intento cumplir. Hay cardio, refuerzo muscular…”.

“Tengo un gran garaje para jugar allí. Luego está el jardín pero allí es más complicado porque estoy en la montaña. Echo mucho de menos al fútbol”, explica.

“Aprovecho para llamar a todo el mundo porque cuando etas en plena temporada no tienes tiempo para todo. Llamo a mis abuelos, a mis padres, a mis colegas de infancia. Es un periodo interesante para esto. Me ocupo de mis papeles y de ver series como Vikingo”.

Sobre el el aplazamiento de la Eurocopa, Lenglet aplaude la decisión: “Es la mejor decisión porque en el caso de poder jugarse hubiera sido sin público”.

La revelación que llamó la atención fue la que su madre es enfermera, por lo que tienen contacto directo con lo que viven pacientes con Covid-19.

“Hay que aplaudir los que están en el hospital, los que trabajan para traernos la comida, en el transporte para facilitarnos la vida. Hay que quitarse el sombrero en toda esta gente porque toman riesgos por nosotros. Suerte que están allí. A Barcelona la gente también sale a las 8 para agradecer todo este esfuerzo a los sanitarios”, dice Lenglet.

“Me toca bastante entre otras cosas que me madre es enfermera. Vivo esto por dentro. Hablamos y me cuenta que están viviendo un periodo complicado porque no siempre tienen todo el material adecuado y tienen que adaptarse”, finalizó.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

