Se las dejó ‘picando’. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, opinó respecto a las quejas de algunos clubes sobre los horarios de los partidos en esta resolución de LaLiga Santander con duelos cada tres días que “no hay excusas” porque “cuando te ponen un horario hay que jugar y hay que ganar”.

“Cuando me han preguntado por este tipo de situaciones siempre hemos hablado que en esto no hay excusas, cuando te ponen un horario hay que jugar y hay que ganar. Todo lo demás, es mi criterio, siendo respetuoso con los demás, no influye mucho”, opinó el argentino al ser preguntado sobre las discrepancias que algunos clubes han manifestado sobre los fechas y horarios de sus partidos respecto a las de los rivales.

El entrenador del Atlético, que jugará mañana sábado ante el Alavés en el Wanda Metropolitano, opinó que su equipo tiene que centrarse "en lo que toca" que es "resolver cada partido a la hora que sea, en el lugar donde sea y con los parones que haya durante el partido".

Buena racha

El conjunto rojiblanco es uno de los que mejor ha transitado este reinicio de LaLiga Santander tras la pandemia de coronavirus, ya que ha sumado 10 puntos de 12 posibles y acumula tres victorias consecutivas, aunque las dos últimas han sido por la mínima (1-0 ante el Valladolid y 0-1 ante el Levante), y el sábado se medirán a un rival que en la primera vuelta les igualó un 0-1 marcado por Álvaro Morata con un gol de Lucas Pérez para el 1-1 final.

“Nos ha pasado no solo ante el Alavés, muchas veces de no cerrar partidos y encontrarnos con empates que nos han sacado mucha cantidad de puntos”, admitió Simeone, que consideró que, de los últimos partidos, en la victoria contra el Valladolid sí tuvieron “más tranquilidad y calma” para cerrar el duelo.

Mensaje a Lemar

El entrenador del Atlético está utilizando a prácticamente todos los jugadores de la plantilla, aprovechando la circunstancia de los cinco cambios permitidos. Entre ellos el francés Thomas Lemar no acaba de ofrecer su mejor versión, un jugador por el que Simeone asegura que han “apostado” y “siguen intentando”.

“Con Lemar hemos apostado y seguimos intentando buscar que pueda expresar en el campo todo lo que nos ilusionamos en las características que le vemos en el entrenamiento”, explicó el técnico rojiblanco sobre el centrocampista francés. EFE

