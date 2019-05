Habla el crack: De Ligt sigue sin decidir su futuro y en el Barça empiezan a perder la paciencia

Matthijs de Ligt es uno de los principales objetivos del Barcelona para el mercado de fichajes 2019. En Camp Nou saben que el central holandés representa el futuro, sin embargo, convencerlo de que su mejor opción es llegar a Les Corts no está siendo fácil.



Y es que ante las ofertas de otros grandes de Europa como Manchester United, PSG , Real Madrid y Juventus, el todavía crack del Ajax sigue sin decidirse por una opción. Esta situación está haciendo perder la paciencia al FC Barcelona.



"Estoy muy emocionado por lo que me puede deparar el futuro más cercano, pero también estoy tranquilo. Lo veo como un desafío, eso es lo más importante", aseguró Matthijs de Ligt a la revista 'Life After Football' cuando fue consultado por su fichaje por el Barcelona en 2019.



"Hay varias opciones. Lo que hago es mirar cual es la mejor opción. Parece lógico que una opción sea mejor que la otra. Podría ser difícil, pero soy un holandés normal. No me diferencio mucho del resto. Quizás en el extranjero todo será más intenso", agregó De Ligt.



Recordemos que en las últimas horas los rumores han puesto a De Ligt más cerca de PSG que del Barcelona. Los parisinos presentarían una mejor oferta que los azulgranas para terminar de convencer al holandés y su representante Mino Raiola. Sigue el 'culebrón'.

