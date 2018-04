"Andrés, gracias por todos estos años de fútbol. Fue un privilegio disfrutar de este deporte a tu lado y pasar tantos momentos inolvidables juntos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en lo deportivo y en tu vida. Sos un fenómeno, dentro y fuera de la cancha. Te vamos a extrañar!". Con esas palabras, Lionel Messi le rindió homenaje a Andrés Iniesta , el mismo día que que el español anunció su partida de Barcelona a final de temporada.

A través de Instagram, Lionel Messi se sumó a los numerosos saludos hacia Andrés Iniesta, que dejará la entidad azulgrana luego de 22 años. El post del crack argentino estuvo acompañada de postales de ambas figuras con el trofeo de la Champions League y en festejos de algunos goles.

“Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, mi etapa acaba este año”, dijo Andrés Iniesta, entre lágrimas. Después de recuperar la compostura, añadió que ha pasado toda su vida en el club y que no es fácil partir. “Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno, conmigo mismo y a nivel familiar", señaló.



Lionel Messi y Luis Suárez fueron sus únicos compañeros que se ausentaron. El club informó que los dos astros sudamericanos tenían compromisos privados que no podían posponer.



Andrés Iniesta agregó que tiene la intención de seguir jugando, pero no reveló cuál será su próximo club. La prensa española ha publicado que podría aceptar la lucrativa oferta de un club chino.