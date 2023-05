Lionel Messi termina contrato con PSG y los hinchas de Barcelona sueñan con su regreso al club que lo vio desplegar sus mejores años de carrera. Sin embargo, los problemas económicos serían el principal freno para concretar su llegada. Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló sobre la situación del club y resaltó que deberán hacer un gran esfuerzo si quieren tenerlo entre sus filas.

“Aquí no se mira si traen la documentación para Messi o Mbappé. No se mira, como dicen, si para Leo en LaLiga le abren la manga ancha. Lo que es claro es que hay control económico y para incorporar jugadores hay que cumplirlo”, dijo Tebas, durante la presentación del Informe Económico anual del campeonato 2021-22.

La masa salarial es uno de los temas pendientes de resolver por Barcelona y esto llevará a un gran esfuerzo desde venta de jugadores hasta préstamos o reducción de sueldos. Messi es uno de los principales objetivos, aunque hay otros equipos que también están buscando su llegada.

“Por un lado se puede fichar si hay un equilibrio presupuestario, uno a uno, y para ello el Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado. La otra es la norma del 40%. En esas dos formas tienen que encajar lo que quieren hacer. Ahí no entramos. Si le cabe uno o siete en ese importe no entramos”, manifestó.





Postura sobre Messi en LaLiga

Javier Tebas también fue claro sobre el beneficio que podría ser la llegada de Lionel Messi. Sin embargo, no dejó de resaltar que los ajustes en Barcelona deberán de ser necesarios para poder realizar cualquier fichaje sin tener problemas a futuro.

“Para ambas debe haber contención del gasto. Hay que hacer cosas creíbles o tendrán que fichar con el 40% del ahorro. No hablamos si es Messi o no. Me gustaría particularmente que viniera Messi pero en LaLiga no se mira si viene o no”, declaró el encargado de LaLiga.





