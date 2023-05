En un deporte colectivo, parece que en París juzgan el fútbol desde el plano individual. Queda claro que el objetivo del PSG al fichar a Lionel Messi era ganar la Champions League, pero más allá de eso los números de la ‘Pulga’ no son nada mezquinos. Todo lo contrario. Incluso, su actual temporada fue mejor que la del debut (2021/22) en cuanto a participaciones de gol (39 goles/asistencias contra 25). Pero para los parisinos, nada es suficiente. Por ello, ayer fueron a la sede del club para protestar contra la directiva y jugadores, con un principal apuntado. Los insultos hacia ‘Lio’ no se hicieron esperar. Un clima hostil que no hace más que confirmar lo inevitable: luego del 30 de junio, Messi quedará en libertad y se irá del PSG.

De la locura que fue su presentación en el Parque de los Príncipes, hoy solo queda al recuerdo. Lionel Messi está a punto de irse por la puerta trasera del club que fue su vía de escape del Barcelona, el amor de su vida y con el que podría vivir una segunda etapa. En Cataluña, la ‘Pulga’ sabe que tiene las puertas abiertas del club. De los hinchas, ni qué decir. La cuestión pasa más por una jugada maestra de la directiva azulgrana, que debe liberar la masa salarial para permitir la llegada de su ídolo. Aunque cabe mirar de reojo los otros equipos interesados y que podrían entrar en la discusión a partir de julio.

Al Hilal de André Carrillo tiene una oferta millonaria puesta sobre la mesa. Si bien Arabia Saudita parece ser un destino poco atractivo desde la competitividad y lo estrictamente futbolístico, la ‘Pulga’ puede causar una revolución en un país que quiere entrar en la élite, y que ya dio pasos agigantados con el arribo de Cristiano Ronaldo a Al Nassr. Del otro lado del mundo, Inter Miami de la MLS es otro candidato. Con las mismas ilusiones que los saudíes, el equipo que preside David Beckham sabe que no la tiene fácil. Sin embargo, ya tuvo un primer acercamiento directo: hace unos días, su propio presidente viajó a París y pudo conversar personalmente con Lionel.

A menos de dos meses del final de contrato de Messi con PSG, lo único claro es que el argentino no seguirá en París y difícilmente se quede en el fútbol francés. Salvo alguna arremetida sorpresiva de algún equipo de la Premier League, el destino futbolístico de la ‘Pulga’ parece estar entre estos tres equipos. Lo más terrenal y posible parece ser el Barcelona, pero Al Hilal e Inter Miami quieren aterrizar el deseo y convertirlo en realidad. Se viene una linda novela para el próximo mercado de pases.

