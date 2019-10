"Me sentí maltratado en España y pensé en largarme": Lionel Messi revela que pudo dejar Barcelona

Lionel Messi es la máxima estrella del Barcelona. El '10' del equipo culé es reconocido y tratado con más que respeto por lo que significa para el club. Desde el club siempre han pensando en que tienen que hacerlo sentir lo más cómodo posible; sin embargo, existió una etapa en la que no la pasó nada bien.

Hacienda, ente encargado de resguardar los fondos tributarios, tiene más que un problema con 'Lio'. El ente investigó al jugador desde junio de 2013, cuando se impuso una querella por una evasión fiscal que rebasaba los 4.1 millones de euros, correspondientes a las declaraciones del período comprendido entre 2007 y 2009.

En el 2014, el argentino quedó libre luego que el juez lo exculpó en cuestiones penales, alegando que el argentino no tenía conocimiento de sus responsabilidades fiscales en España; sin embargo, todo volvió a revivir en el 2017.

El Tribunal Supermo consideró que Messi era autor de tres delitos fiscales, condenándolo a 21 meses de cárcel que impuso en julio de aquel año por defraudar 4.1 millones de euros a Hacienda.

Finalmente, el jugador quedaría exculpado tras pagar una multa total de 252.000 euros, pero en una entrevista ante RAC1 ha revelado que estuvo muy cerca de irse de España.

"Creo que se vio. Fui el primero y por eso fueron tan duro. Se ensañaron conmigo y demostraron así que iban a por todos. Fue duro por todo lo que pasó en ese momento. Lo mejor es que los niños eran pequeños y no se enteraron de nada".

"Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza largarme. No por el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá. Tuve las puertas abiertas de muchos, pero sin oferta oficial porque todos sabían que quería quedarme. Esa situación iba más allá de lo que yo sentía por esta casa".

¿Neymar pudo ir al Real Madrid?

“Sinceramente pensé que Neymar se iría al Real Madrid si no venía aquí. Él tenía muchas ganar de salir de París y lo había manifestado. Y yo creía que Florentino y el Real Madrid iban a hacer algo para llevárselo”, confesó Messi este martes a la cadena de radio catalana.



Neymar ha confesado en el verano que tenía deseos de dejar el PSG , pero finalmente dará el todo por el todo en el Paris Saint Germain en la presente temporada.



