¿Resucitará a la quinta fecha? Lionel Messi espera su oportunidad en el Barza-Granada por primera vez en LaLiga

'D10S' no coja confesados. El astro argentino Lionel Messi espera seguir sumando minutos como parte del equipo del Barcelona que saltará al campo del Granada por la quinta jornada de LaLiga Santander 2019-20 , este sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Además, y como no podía ser menos, el '10' volver a portar la banda de capitán del conjunto 'culé' que saldrá en busca de seguir sumando puntos para alcanzar el liderato del torneo.

Barcelona 'calentó' la previa del partido a través de sus redes sociales, compartiendo un video de la camiseta del argentino en el vestuario. Tras jugar sus primeros minutos en Alemania, en el empate sin goles ante Borussia Dortmund por la Champions League, Messi está más que listo para mostrarse en LaLiga por primera vez, luciendo el cintillo de capitán desde el arranque una temporada más. Sin embargo, esta decisión quedó descartada.

El '10' del Barza tuvo sus primeros minutos en la Liga de Campeones el pasado martes y mostró que está en buena forma pero que le falta cierto rodaje para llegar a su nivel óptimo. Para eso es necesario minutos y que mejor que hacerlo ante un rival que se presenta complicado por su lugar en la tabla: igualado en puntos con los blaugranas y separado apenas por un gol de diferencia.



Es así que el argentino y el juvenil Ansu Fati se quedan de inicio en el banquillo del Barcelona para el encuentro ante el Granada. Messi, inédito hasta ahora en liga por lesión, no jugará de inicio, formándose así el tridente delantero del Barza con el uruguayo Luis Suárez, el francés Antoine Griezmann y Carles Pérez El técnico Ernesto Valverde introduce en su once cuatro cambios respecto al pasado partido.



Sergio Roberto, Rakitic, Junior Firpo y Carles Pérez que no fueron titulares en Alemania por Champions, lo van a ser ahora en Granada. Así, sale el Barcelona de inicio con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior, Rakitic, De Jong, Sergi Roberto, Carles Pérez, Griezmann y Luis Suárez. Por su parte, Granada, saltará al gramado con Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Neva, Azeez, Herrera, Montoro, Puertas, Machís y Soldado.



