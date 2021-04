Lionel Messi termina contrato con el Fútbol Club Barcelona en menos de tres meses y aún no cuenta con una oferta de renovación. A pesar de que el nuevo presidente azulgrana, Joan Laporta, dijo que el primer gran desafío de su gestión es conseguir la continuidad del crack argentino, desde su oficina no ha salido ninguna propuesta para el futbolista. Las cuentas no están claras y toca esperar un poco más. Así lo ha revelado este viernes el diario catalán ‘Sport’.

Según la citada fuente, Laporta y su junta directiva aguardan los resultados de una auditoría económica que develará la situación real del club. En Camp Nou, después de más un año de pandemia, quieren tener orden en lo económico antes de ofrecerle a Messi la ansiada renovación de contrato.

Consultado este viernes sobre Lionel Messi, Laporta afirmó que “la renovación progresa adecuadamente”, lo que confirmaría que en Barcelona no hay desesperación y sí confianza en lograr la firma del rosarino para renovar el contrato, el cual vence exactamente el próximo 30 de junio.

Messi ha ganado cuatro Champions League con el Barcelona. (Foto: EFE)

Barcelona tiene las de ganar

La decisión de Lionel Messi de quedarse en el Barcelona estaría muy avanzada, según ‘El Chiringuito’. El genio de Rosario ve el futuro con optimismo tras los cambios institucionales y deportivos que han ocurrido en marzo último. Por ejemplo, la llegada de Joan Laporta a la presidencia.

“Parecía que Messi estaba fuera en enero. Pero van pasando los meses y ahora mismo me cuentan que Leo Messi tiene su decisión muy avanzada. Y ahora mismo mismo esa decisión es que Leo Messi quiere quedarse en el Barça”, dijo el periodista José Álvarez en el programa deportivo.

Cabe recordar que a inicios de año, Lionel Messi explicó que definiría y avisaría al mundo entero sobre su futuro recién a final de temporada. El argentino quiere concentrarse únicamente en LaLiga y Copa.





