Lionel Messi habló en conferencia de prensa y señaló que no pensaba despedirse esta temporada de Barcelona y que también hubiese querido una despedida con la afición. Entre aplausos de la prensa y los asistentes, el astro argentino se despide del club que lo formó desde los 13 años de edad.

“Este año estaba convencido que íbamos a seguir acá, en nuestra casa. Era lo que más queríamos. Siempre priorizamos el bienestar y queríamos seguir disfrutando la vida que tenemos en Barcelona. Hoy me toca despedirme de esto. Muchísimo años, toda mi vida acá. Llegué a los 13 años y después de 21 me voy con mi familia. Estoy seguro que vamos a volver a esta ciudad. Queda agradecer todo lo vivido”.

“Me hubiese gustado despedirme de otra, nunca imaginé esto porque no lo pensaba. Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo. Poder haber escuchado alguna ovación de ellos en el campo. Me retiro de este club sin ellos. Si algo imaginaba era un estadio lleno, cerca de la gente y pudiendo despedirme bien. Agradecerle todo el cariño de estos años porque hemos pasado buenos momentos y malos. El cariño de la gente siempre fue el mismo”, dijo entre lágrimas.

Las palabras de tristeza continúan en la conferencia de prensa y Lionel Messi es claro en contar que su intención no era irse de Barcelona: “Siento mucha tristeza porque me tengo que ir del club que más amo. Nunca mentí, siempre fui de frente. El año pasado quería irme, este no”, declaró.

Joan Laporta habló sobre la salida de Lionel Messi

“Lamentablemente hemos recibido una herencia nefasta, con una masa salarial deportiva que representa el 110 por ciento respecto a los ingresos totales del club. Hacer una inversión del volumen que suponía el contrato de Messi comportaba ciertos riesgos y no queremos poner más en riesgo al club”, reconoció.

Laporta explicó que la única posibilidad de inscribir a Messi pasaba por aceptar el acuerdo de LaLiga con el fondo internacional CVC, dispuesto a inyectar 2.700 millones de euros en la competición y que permitía ampliar al Barça en un 15% la partida dedicada a la masa salarial de la plantilla.

“Para que LaLiga ampliara este ‘fair-play’ financiero resulta que el Barça tenía que estar a favor de una operación que comportaba hipotecar durante medio siglo parte de los derechos de televisión del club. Y eso no estoy dispuesto a hacerlo por nadie, ni por el mejor jugador del mundo”, manifestó el dirigente de la entidad azulgrana.

Ante esta encrucijada, había que tomar una decisión, y Laporta y Messi se fijaron el día de ayer jueves como la fecha límite para hacerlo: “Estoy triste, porque hemos tenido que adelantar la era post Messi dos años, pero hemos hecho lo mejor para el club”.

Según el presidente del Barça, han sido “más de dos meses de negociaciones” para buscar una fórmula que permitiese inscribir al ‘10’, pero finalmente esa fórmula nos se ha encontrado.

“El primer acuerdo al que llegamos era el de un contrato de dos años a pagar en cinco, pero LaLiga no acepta el criterio de ‘cash’ como en otros países. Después, pasamos a un contrato de cinco años intentando que LaLiga fuera más flexible, pero tampoco fue posible”, lamentó Laporta.





