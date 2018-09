Además de la coronación de Luka Modric en los premios 'The Best' de la FIFA , una de las cosas que se robó la atención de todos fue la ausencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi , protagonistas de las últimas galas y acostumbrados a llevarse todos los reconocimientos.



Cada uno expuso sus motivos para faltar a la premiación en Londres. Sin embargo, según apunta 'Mundo Deportivo', desde la interna de la FIFA solo comprendieron la ausencia del delantero del Barcelona, mas no la del portugués.

Tal como apunta la citada fuente, en la FIFA se confirmó que el Barcelona había avisado que Lionel Messi no estaría en Londres por un problema familiar. En cambio, Cristiano Ronaldo anunció que no asistiría a solo un día de la gala. Y eso que estaba entre los tres finalistas.



"Barcelona avisó de su ausencia en tiempo y forma a causa de un problema familiar. FIFA, en cambio, entiende que lo de Cristiano es peor porque el luso sí estaba nominado y anunció el domingo que no iría y eso ya desvelaba que él no ganaba el premio", publicó 'Mundo Deportivo'.

Hay que recordar que el último martes, el DT de la Juventus, Massimiliano Allegri, dijo que ni él ni Cristiano Ronaldo estuvieron en Londres por problemas con el calendario de la Serie A.