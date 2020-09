No era una simple salida más de un futbolista de un club de fútbol. Era el fin de toda una institución en un equipo, una liga, una ciudad, incluso un país, y, sobre todo, una familia. Lionel Messi finalmente decidió dar marcha atrás a su deseo de dejar el FC Barcelona y continuará al menos un año más en la entidad culé. El argentino explicó las razones que lo llevaron a rectificar su postura inicial y, como era de esperarse, Thiago y Mateo, sus dos primeros hijos, tuvieron mucho que ver.

“Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba…”, dijo Messi en la entrevista que ofreció a ’Goal’.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio”, agregó.

Pero apuntó más. Sus hijos, nacidos desde luego en tierras catalanas, también influyeron, y mucho, en su cambio de postura. Sobre todo Thiago, que es el mayor, aunque Mateo, a su estilo, también tuvo que ver.

“Sí, Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ’no nos vayamos’, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”, reveló.

No iría a juicio

Por otro lado, Messi señaló que va a seguir en el Barcelona pues “no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, explicó el rosarino.

Dardo a Bartomeu

Leo contó también que su decisión de dejar el club culé no es reciente, que avisó de ello a lo largo del año al presidente Josep Maria Bartomeu, pero que éste, no cumplió su palabra.

“Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, soltó.

Nueva temporada

Barcelona debuta el 27 de setiembre frente al Villarreal por la primera jornada de LaLiga Santander 2020-21. En la primera jornada se verá la mano de Ronald Koeman a cargo de la institución culé, en donde Leo tendrá que cumplir su rol y jugar con los azulgranas hasta el próximo mes de junio, fecha en donde acaba su contrato y decidirá su futuro.

Una temporada más y Leo decidirá que le viene: seguir en el Barcelona o marcharse al Manchester City de Pep Guardiola, o alguna otra institución.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO