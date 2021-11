Se fue prácticamente en contra de su voluntad, pero no planea volver al Camp Nou por cuenta propia, como lo había deslizado Joan Laporta. El presidente del FC Barcelona sorprendió en la semana al no descartar el regreso de Lionel Messi (y Andrés Iniesta) a la disciplina culé, pero el argentino no ha tardado en ‘contestar’ a esas afirmaciones. Desde España, señalan que el rosarino no se plantea volver, menos ahora que viene de estrenarse como goleador en la Ligue 1 con el PSG.

Según informa el medio catalán ‘Sport’, aunque aún le esté costando a él y a su familia acomodarse a su nueva vida en París, Messi “aguantará” en la capital francesa. No piensa cambiar de objetivos: el Mundial y la Champions.

“Su objetivo es ganar la Champions con el PSG y llegar en forma al Mundial de Catar. Está mentalizado para pasar una temporada dura con la ilusión de que los éxitos deportivos compensen su sacrificio”, informa el citado medio.

En esa misma línea, el diario capitalino ‘As’ también ‘confirma’ que Leo no se moverá de París al menos por las próximas dos temporadas, tiempo que vínculo que firmó en su contrato. El mismo medio añade que Messi y su familia poco a poco se van adaptando a París y que el hecho de ya tener casa y colegio para sus hijos ha sido un alivio.

“Estoy muy contento por el primer gol que he marcado. Tuvimos bastantes ocasiones. No tuvimos miedo en ningún momento, pero el resultado tardó en llegar para nosotros. Estoy muy contento de haber anotado mi primer gol en la Ligue 1″, dijo a Amazon Prime Video tras el choque ante el Nantes.

Trabajado triunfo del PSG

El conjunto parisino de Pochettino había empezado el partido con un gol de Kylian Mbappé (2), al desviar un disparo del argentino Leandro Paredes.

La cosa se complicó en la segunda mitad con la expulsión de Navas (64), que llegó tarde a una salida fuera del área y derribó a Ludovic Blas, y el empate del Nantes en el 76, logrado por Kolo Muani.

Pero finalmente un tanto en propia puerta de los ‘Canarios’, marcado por Dennis Appiah (82), que desvió un pase de Messi a Mbappé, y el estreno goleador del argentino le dieron el triunfo a los locales.

Tras su trabajado triunfo, el PSG tiene 12 puntos de ventaja con el segundo, el Rennes, que este sábado batió 2-0 al Montpellier (7º) en el segundo y último partido disputado.

