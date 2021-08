Ha pasado a un segundo plano tras su marcha del FC Barcelona en enero del año 2020. Su nombre no ha vuelto a sonar ni a saltar a primeras planas, por lo mismo que sigue sin entrenar desde que dejó el banquillo del Camp Nou. Ernesto Valverde reapareció en una entrevista en el programa ‘El Día de Mañana’ de ETB. El entrenador, entre otras cosas, habló de sus “broncas” con Lionel Messi.

Su ciclo en el Barcelona

“No dudé cuando me llamaron. Lo vi como una opción y una experiencia que tenía que saber lo que era. ¿Mi marcha? Sucedió y ya está...”, confesó Valverde en dos años y medio se quedó con dos Copas del Rey, dos ediciones de LaLiga y una Supercopa de España que no acabaron convenciendo a Bartomeu en enero de 2020.

Su relación con Messi

Uno de los rumores más sonados en su etapa como técnico del Barcelona fue su mala relación con el argentino y sus diferencias en cuanto a los planteamientos y estilos de juego. El ‘Txingurri’ dejó esta declaración.

“¿Broncas a Messi? Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad”, sostuvo.

Volver a entrenar

“Sí, es posible. Supongo que sí. Eso sí, tendría que ser algo estimulante, motivador... Después de dejar el Barça necesitaba un tiempo de bajada, quería aprovechar para viajar, aunque con la pandemia no he podido. No tengo claro lo que voy a hacer”, dijo el estratega.

Valverde tuvo que dejar el Barcelona luego de haber caído con Atlético de Madrid en la Supercopa de España 2020. Como técnico culé alcanzó los 146 partidos y un porcentaje de puntos por encima del 75% que acabó siendo opacado por las duras eliminaciones en Champions ante Roma y Liverpool en Champions League.

