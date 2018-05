En muchas entrevistas, Lionel Messi ha confesado que el fútbol es lo que más le gusta hacer en la vida. Sin embargo, lo que el argentino no contó es que en su casa no se habla del deporte rey. No importa que sea el mejor del mundo, simplemente no se habla.



Así lo ha revelado este viernes su esposa, la argentina Antonella Roccuzzo , en una entrevista con el diario 'La Vanguardia'. Allí la empresaria agregó que tampoco se habla de moda. Más bien ella, el futbolista y sus hijos se dedican a las películas.

"En casa no se habla ni de fútbol ni de moda, vemos la tele", ha afirmado Antonela Roccuzzo , que comparte la tienda de zapatos 'Sarkany' con la mujer de Luis Suárez, Sofía Balbi. "Ha pasado todo tan rápido… y seguimos aprendiendo cada día", agregó la argentina.

Lionel Messi se prepara para cerrar la temporada con el Barcelona este domingo frente a la Real Sociedad . El argentino es virtual ganador de la Bota de Oro 2017-18 y querrá celebrarlo con un par de goles más en Camp Nou.