Si todos fueran como él.... Messi dio el mejor ejemplo de Fair Play ante Rayo y enaltece su figura [VIDEO]

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas del planeta en todos el sentido de la palabra. No solo por sus golazos y asistencias que nos hacen perder la cabeza, también por los gestos de juego limpio que demuestra en la cancha. El último ha sido en la reciente victoria del FC Barcelona ante Rayo Vallecano por LaLiga Santander.



En un gesto que lo enaltece como leyenda, Lionel Messi le pidió al árbitro que no revise el VAR para determinar si había o no penal en una jugada. Tal como dejan ver las imágenes, el juez Melero López se alistaba para ver la repetición en TV, cuando el 'G.O.A.T' lo dejó sorprendido con su acto.

El delantero argentino le dijo a López que no hacía falta ver el VAR para determinar que la caída que sufrió en el área del Rayo Vallecano no era para cobrar penal. "No lo mires. Dale, dale", le grito Lionel Messi.

El árbitro levantó el pulgar para agradecer el gran gesto de Lionel Messi ante el Rayo Vallecano. Para muchos, no se trata de una sorpresa ya que el mejor del mundo no es un jugador que nos tenga acostumbrados a verlo exagerar faltas ni simular penales. Un 10 para el '10'.



Hay que recordar que Leo Messi vuelve a la acción este miércoles cuando el FC Barcelona se enfrente al Lyon en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El argentino tiene la titularidad asegurada en Camp Nou.

