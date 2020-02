Lionel Messi no se cansa de anotar. El ’10′ fue la estrella del Barcelona vs. Eibar por la Liga Santander. El partido parecía iniciar más que complicado para los azulgranas pero el argentino tuvo la capacidad anotar un ‘hat trick’ antes del final del primer tiempo, que le dio la tranquilidad a Quique Setién para encarar lo que restaba de tiempo. Se esperaba que bajen los brazos, pero no fue así.

A los 88 minutos de juego, una vez más, Messi pisó el área. Martin Braithwaite se las ingenió para disparar cruzado, el arquero Dmitrovic desvió el balón. Cuando ‘Lio’ lo tomó, realizó dos amagues para dejarlo ‘gateando’ y sentenciando el 4-0 en el Camp Nou.

EL PRIMERO DE MESSI

El golazo de Messi en el Barcelona vs Eibar por LaLiga. (22/02/2020)

Messi suma con estos cuatro tantos, 18 en toda la temporada.

El equipo azulgrana tuvo suficiente con las cuatro dianas del argentino, tres de ellos en los primeros 45 minutos, y otra de Arthur para decidir un encuentro marcado por los pañuelos y los gritos de “Bartomeu dimisión” en los primeros compases.

EL 2-0 de Messi ante Eibar

Así fue el 2-0 de Lionel Messi en el Barcelona vs. Eibar. (22/02/2020)

Messi abrió la lata en el minuto 14 y, antes del descanso, dejó el partido visto con sentencia con dos goles más en el minuto 37 y en el 40.

En la reanudación, el Eibar generó más peligro en la portería de Ter Stegen, pero Messi, en el minuto 87, y Arthur, en el 89, cerraron la goleada para el Barça, que suma ahora 55 puntos, dos más que el Real Madrid.

El tercer gol de Messi ante Eibar en Camp Nou.

