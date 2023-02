Independientemente del último capítulo (la derrota en el repechaje), la historia de Ricardo Gareca y nuestro país está asociada a alegrías: se convirtió en el técnico que más veces dirigió a la blanquirroja (96 partidos), nos llevó a una final de Copa América (Brasil 2019) y nos dio la chance de volver a entonar nuestro himno en un Mundial después de 36 años. Por eso, la palabra del ‘Tigre’ siempre tendrá eco. Aquí todo sobre su etapa en la Videna, la comunicación que tuvo hace unos meses con Juan Reynoso, el mensaje a Cueva en medio de un difícil presente y qué reto se viene en su carrera.

Te vimos conversando con prensa argentina en las últimas semanas. ¿Cómo fueron estos últimos meses post mundial?

Bien, con la familia. Por contrato vivía en Perú, fueron siete años y medio en lo cual estaba totalmente abocado a Lima y al fútbol peruano. Y a partir de todo eso tenía que volver a acomodarme, porque si bien podía venir de vacaciones, estar un tiempo con la familia, nunca estuve más de 30 días. Los veía un rato o ellos iban para allá (Lima). Entonces, era acomodarme otra vez al ritmo de Argentina y eso lleva un tiempo.

¿Y cómo fueron esos meses desde que dirigiste por última vez a la selección?, ¿cuánto te desconectaste?

Vengo trabajando ininterrumpidamente desde hace décadas. Lo que pasó después de Perú era enfocarme en mi familia y cuestiones personales. Uno tiene esta actividad, pero a lo largo de la vida uno va montando otras cosas. Entonces era abocarme a lo mío y concentrarme en el Mundial. Se venía un evento tan importante y queríamos verlo, estar pendiente de las cosas nuevas que podrían pasar. Y a partir de ahí, empezar a tomar resoluciones.

En su momento hablé con Juan Carlos Oblitas y me comentó que durante la pandemia te decía ‘no va a pasar nada, anda con tu familia...’

Juan Carlos siempre intentó que me acercara cada vez más a la familia, pero yo entendía lo que era la responsabilidad. Además eran vuelos humanitarios y no era fácil. Había gente que realmente necesitaba viajar por diferentes razones. Entonces me conectaba con mi familia todos los días (internet); la verdad que fue una elección que hicimos con Néstor (Bonillo) y Sergio (Santín). Encima había que empezar a reactivar el torneo local.

Me encontré con Oscar Ruggeri y sé que te comentó para ir a disfrutar del Mundial, pero que tú le respondiste que solo querías ir como técnico de Perú...

Sí, tuve una propuesta de él, también tuve propuestas periodísticas. No solo de Argentina, sino también de otros medios internacionales. El hecho de quedar eliminados no me producía regresar a Qatar. Fue un golpe, y por eso decidí estar con mi familia. Con un grado de nostalgia por lo que sucedió pero también fue muy emocionante porque Argentina seguía avanzando. Verlo con mi familia y nietos, tuvo otra característica. Diferente a lo que uno está acostumbrado a vivir.

Hablaste de tus nietos y se hizo viral un video donde te sacaban de quicio porque no te dejaban ver un partido...

Por ahí también venían los amiguitos, mucho bullicio (risas). Se vivía como en un estadio, porque ellos protestan, se enojan y uno trataba de mirarlo tranquilo. También teníamos nuestras cábalas.

Te llevo al tema Selección Peruana. Por lo que se filtró, lo del 40 %, por cómo se manejaron las negociaciones en Buenos Aires, ¿te sentiste maltratado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF)?

Yo renové con Edwin (Oviedo), el trato que tuve con Lozano fue de respeto, tanto de mí hacía él como de él hacía mí. Cada uno tiene una manera de conducir, no hubo ningún tipo de posibilidad con la manera de él de conducir o de llevar a cabo una renovación. No puedo cuestionar una manera de conducir, cada uno tiene su manera y en eso no me alineo.

En mi opinión, creo que querían debilitar el departamento de selecciones. No me gustaron las maneras, pero es una página que hay que pasar...

Yo debo ser el único técnico del cual se habla de dinero y sale de Perú. Entiendo que no son las maneras. Cuando se habla de dinero, yo le escapo. La gente tiene tantos problemas y buscar la sensibilidad de la gente a través del dinero... yo no encajo en ese tipo de situación. Soy un técnico como cualquier otro, que me tengo que poner de acuerdo en las cuestiones deportivas y me manejan -como todo técnico- la parte económica. Pero parece que lo mío es algo interesante o recurrente de un solo sector que estaba interesado de lo que yo ganaba.

¿Te llegó esos comentarios que hubo respecto a la gente que viajó a Doha (para el repechaje)?

Estoy al margen de todo eso, pero cuando no consigues los objetivos siempre aparece todo. La gente siempre estuvo con nosotros y la FIFA -a Néstor y todos los encargados de la logística- le dio dos alternativas: un hotel u otro. No es que te dan un complejo universitario. Teníamos que decirle al hotel que cierren todo para nosotros. Además la presencia de la gente siempre fue motivacional, no de distracción. Siempre jugó a favor para nosotros pero esta vez no se dio. Y cuando no consigues el objetivo, de algo se tienen que agarrar. No tuvimos un buen partido y eso ocurrió. Llegamos a penales y siempre es una lotería. Nosotros no queríamos llegar a a penales, pero así se dio la circunstancia.

Se habló mucho de Ecuador en las últimas semanas, pero también se habló de ti en México. Durante la época que fuiste técnico de Perú, ¿es verdad que te llamó el América?

Yo tuve contacto con la selección mexicana, me llamaron pero yo le había dado mi palabra a Edwin Oviedo.

¿En qué momento se dio ese contacto?

Cuando clasificamos a Rusia, antes de la renovación, ya me había puesto de acuerdo con Edwin. Me llamó en ese momento la selección mexicana. De un club mexicano, nunca hubo nada oficial.

¿Cómo evalúas la posibilidad de dirigir en México?

Nunca entré a México, pero es una plaza muy buena para todo entrenador. Conozco el país, cuando he visitado a algunos jugadores, también para vacacionar con la familia. Es un país maravilloso. Tuve oferta de jugador; el América, por ejemplo, me quería llevar a toda costa cuando jugaba en Boca. Pero como entrenador no hubo ofrecimiento, hubo gente que me quería conocer cuando dirigía a Vélez pero después nada oficial.

Y si esto ocurre, ¿llamarías a Juan Reynoso?

Si hay algo de un club que él dirigió, por supuesto. Si llegara Cruz Azul, en donde estuvo, si tengo alguna inquietud, lo llamaría sin problema.

Por metodología, hay diferencias al momento de dirigir una selección y un club. ¿Están esas ganas del día a día?

Sí, claro. Soy un profesional preparado, me dedico a esto. Cuando dimos el paso a la selección no fue una improvisación, sino porque estábamos preparados para eso y de la misma manera estoy preparado para dirigir un equipo. Para estar en el día a día otra vez. Lo mío no pasa por no estar preparado. Sea el día a día o selección, no tengo ningún tipo de problema.

Y por eso algunos te criticaban cuando llegaste por primera vez al país, porque no tenías experiencia previa a nivel de selecciones. Y eso le acaba de pasar a Scaloni, con Argentina.

Alfaro hizo dos años en Ecuador y le fue bastante bien, y nunca había dirigido en selección. Tiene que ver con la capacidad del conductor, por más experiencia o juventud que tengamos, no garantiza nada. Uno va viviendo su propia experiencia y de joven muchas veces uno tiene cosas importantes y luego entra en un bajón, en situaciones complicadas, de la misma manera, que al principio no aciertas una y con los años vas ganando fuerza.

¿Hablaste con Paolo Guerrero ahora que está en Buenos Aires?

No he hablado con Paolo, pero ya viviendo él acá quizá se dé un encuentro en algún momento. Él tiene que estar enfocado en Racing, en Avellaneda. No va a tener inconvenientes para adaptarse. Racing va a lograr un refuerzo importante.

No sé si te enteraste que tendremos amistosos contra Alemania y Marruecos. Qué rivales, ¿no?

Sí, y creo que es la manera. No estaba al tanto de los partidos y me parece que mientras haya más nivel le va a servir a la selección, a Juan, a todo el comando técnico, porque son selecciones de mucho nivel. Marruecos hizo un gran Mundial y es el roce internacional lo que te permite crecer.

¿Te decepcionó Alemania en el Mundial o algunas otras selecciones?

No fue un gran Mundial, fue muy bien ganado por Argentina. Fue el mejor, sin ninguna duda. Yo creo que Europa, a nivel de selecciones, tendrá que recapacitar en algunas cosas. Porque en un Mundial hay un sentido de responsabilidad que sí la tuvo Argentina en todo momento, en todos los partidos. Algunas selecciones tendrán que replantear algunas cosas porque sin duda no le está funcionando. Italia, por ejemplo, hace dos mundiales que no clasifica. Y estamos hablando de una selección cuatro veces campeona del mundo. Hay que replantear qué fortalece o qué los debilita. El único que se sostiene es Francia, y en los dos últimos mundiales se mostró más sudamericana que europea.

Recuerdo con mucho cariño la gira en Estados Unidos previo al Mundial de Rusia 2018. En aquellos partidos nos enfrentamos a Croacia y le ganamos bien... pero hoy es una selección distinta. Incluso se dio el lujo de eliminar a Brasil.

Es otra Croacia. Ver a Brasil con cuatro centrales, con un lateral a perfil cambiado y con Militao por derecha, a comparación del Brasil que veíamos en Eliminatorias, con dos laterales que pasan al ataque... Es lo que vi, de Sudamérica me gustó mucho Argentina y Ecuador. Creo que a Uruguay lo perjudicaron algunos fallos y por ahí tuvo una reacción tardía. Me gustó mucho lo que hizo Uruguay en las Eliminatorias. Y, bueno, fueron los que cambiaron un poco, tanto Brasil como Uruguay.

Estuve en aquel partido que significó la eliminación de Uruguay, en aquel cotejo el cuadro charrúa se parecía más a lo que habíamos visto antes, con De Arrascaeta alimentando a los tres aviones que tienen adelante...

El Mundial a veces es diferente. Brasil, por ejemplo, históricamente siempre tuvo laterales que pasaban. Y, sin duda, es para preocuparse porque Tite es un gran entrenador; entonces, si Tite puso a Militao de lateral derecho es porque Brasil tendrá que replantear muchas cosas de lo que fue Brasil, con esos laterales que pasan al ataque permanentemente. Por eso te dije que el fútbol sudamericano tiene que replantear cosas para ver qué es lo que más le conviene.

Se fue Tite, pero sabes quién fue el responsable de que llegue a Brasil, ¿no?

Lo dices porque lo eliminamos de la Copa América (2016).

Fue Ruidíaz el que marcó, pero el esfuerzo de toda la selección, ¿no?

Brasil siempre es muy difícil pero lo habían ratificado a Tite aún no llegando a las finales en Rusia, porque tuvo una línea futbolística. Creo que hizo un gran trabajo, pero en el último Mundial Croacia no era para eliminar a Brasil. Entonces, sin ninguna duda, son golpes muy duros que al nivel de Brasil le costó el puesto. Aunque yo creo que ya tenían una decisión tomada.

¿Lo que le pasó a Ecuador en Qatar es similar a lo que sucedió con Perú en Rusia? Es decir, dejar una buena impresión y no clasificar...

Puede ser, pero nosotros no llegamos con posibilidades a la última fecha. Ecuador llegó con posibilidades de clasificar a la última fecha, muy vivo. Nosotros hicimos un buen papel, nos tocaron Dinamarca y Francia, en el cual el partido con Dinamarca se nos escapó. Porque cada vez que uno lo repasa y cuenta las situaciones que tuvimos, no lo podemos creer. Pero en cierta manera puede ser comparable porque ambas selecciones dejaron una buena imagen.

¿Te gusta el formato del nuevo Mundial, con 48 selecciones?

A mí me gusta todo lo que después no se cambie, para que no suceda lo que pasa con el VAR. Antes se usaba por demás, ahora prácticamente no se utiliza. Estoy de acuerdo en la medida que sea para mejorar. Se le abren posibilidades a más selecciones.

¿Estás viendo el Mundial de Clubes?

Estoy un poco desconectado de algunas cosas; estoy más abocado a otras cosas. Estoy viendo mucho fútbol argentino, porque estuve muy abocado al fútbol peruano. El campeonato argentino ya me interesa.

Te comento. A título personal, yo siempre veía en Gabriel Heinze a alguien como opción para dirigir en Perú. ¿Qué te parece como técnico?

Son de los jóvenes que están apareciendo; Argentina tiene permanentemente técnicos con ideas buenas y proyecciones. Argentina es una fuente inagotable de técnicos y jugadores de fútbol. La selección está en buenas manos y tiene posibilidades concretas. Se sacó una mochila de 36 años sin clasificar, y es un peso enorme. A partir de allí, la selección está para pelear y ponerse a tiro de lo que son clasificaciones y pelear copas. Se hizo un trabajo muy a conciencia y un grupo de muchachos rompieron todo lo que tenían que romper y se hicieron cargo de todo lo que tenían que hacerse cargo. Hoy en día tienen un camino despejado, donde Perú tiene grandes posibilidades de seguir creciendo.

Confiaste mucho en el jugador peruano, pero hoy el torneo local no empezó de la mejor manera. Hay walk overs y no hemos comenzado bien. Continúan los problemas.

Eso es algo vital. Porque se van nutrir, más allá de los jugadores del exterior, de muchachos del torneo local. Cuando la competencia tenga más seriedad, eso será clave.

¿Qué falta para que cierres con Ecuador?

No lo sé. Tuve el placer de conocer al presidente y después las tratativas ya están en otra faceta. Ellos tendrán su tiempo, yo los míos. Seguramente querrán conversar con otros entrenadores. Estamos en una etapa en la que deciden son ellos y todo lo que surja lo analizaré.

Te hago la consulta por Christian Cueva y su presente. ¿Sabías un poco su caso?

Es un jugador fundamental, ojalá encuentre el equipo que le dé la continuidad que es clave para él. Siempre fue una preocupación en ese aspecto, seguramente para Juan lo mismo, que los jugadores estén tranquilos. Siempre le deseo lo mejor, es un gran chico. Con nosotros se manejó muy bien en todo aspecto.

De los que dirigiste en la selección, ¿hay alguno que le mires perfil de técnico?

No te sabría decir en ese aspecto, porque le tiene que gustar. Quizá Tapia, si le gusta. Quizás al inicio no le gusta a algunos y después los atrapa. Ojalá encuentren este camino, porque es lindo.

Estás viendo lo que está pasando en el país, con las manifestaciones. ¿Con qué distancia ahora lo miras?

Puedo tomar distancia en el fútbol, pero todo lo que sucede en Perú a uno lo lastima. Si suceden cosas malas, me lastima; si suceden cosas buenas, me pone contento. Fueron muchos años. Me preocupa y toda Argentina está preocupada por lo que pasa en Perú.

Ricardo Gareca debutó un 31 de marzo del 2015, en la Selección Peruana (Foto: Agencias).

Preguntas de ‘sí o no’

¿Tú y tu comando técnico ya habían tomado la decisión de continuar en la Selección Peruana?

Sí.

¿Te da bronca que el último partido a cargo de la selección Peruana haya sido en el repechaje?

Sí

¿Hablaste hace poco con Juan Reynoso?

Cuando Juan se hizo cargo. Cuando él asumió, vino a visitar a Luis Advíncula y Carlos Zambrano; me llamó por teléfono y yo accedí. Nos encontramos en un café. Una charla de café, nada en particular. Yo tuve siempre buena relación con él.

Además de Ecuador, ¿manejas otras opciones de selecciones más para dirigir?

No.

¿Recibes mensajes de ‘te extrañamos, profe’ por parte de algunos de los jugadores de la Selección Peruana?

No.

¿Pero hay comunicación?

Quizás con algunos muchachos, pero no escribiéndome que me extrañan. Es una relación buena, que tengo con jugadores de otros equipos donde hemos estado. Nada diferente o especial.

Si era únicamente tu decisión, ¿llevabas a Claudio Pizarro a Rusia 2018?

Siempre fue mi decisión, no hubo nadie que decidiera por mí. Era una decisión mía, yo puedo escuchar a todo el mundo, sugerencias, pero la última palabra la tengo yo.

¿Hasta el último momento se analizó llevar a Paolo Guerrero al repechaje?

Sí.

¿Extrañas Lima?

Sí, es una ciudad maravillosa.

¿Analizaste comprar casa en Lima?

Bueno, tantos años en Lima, que es tan linda y bella... siempre estuvo esa intención. Tengo inversión allá.









