Lionel Messi es tan contundente dentro como fuera del campo. A un mes del burofax que causó un terremoto en el Camp Nou, el argentino ha vuelto a soltar un mensaje que ha puesto a temblar a la directiva del FC Barcelona. Leo se despidió de Luis Suárez y dejó un duro mensaje contra Josep Maria Bartomeu, que Neymar se ha encargado de hacer eco también sus redes sociales.

En sus sentidas palabras para el uruguayo, Leo deja en claro que su excompañero y amigo no merecía que lo echaran como lo hicieron, pero advirtió que ya nada le sorprende. Y de los muchos que respaldaron las palabras de Leo hubo uno en especial que, desde luego, no iba a pasar desapercibido, Neymar.

El exintegrante de la ya desaparecida ‘MSN’, también le pegó a Bartomeu. “Increíble cómo haces las cosas”, señaló el hoy delantero del PSG, que ya en varias ocasiones ha tenido duras palabras contra el actual presidente de la institución azulgrana, tras su marcha en el 2017 al cuadro parisino.

La mensaje de Messi

“Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada”, escribió en su cuenta de Instagram.

El ’10′ explicó la tristeza que sintió cuando hoy entró en el vestuario y no vio a Suárez: “Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. os vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”.

Y es que Messi confesó que “va a ser raro” ver a su amigo “con otra camiseta” y mucho más enfrentarse a él cuando el Barça se mida al Atlético de Madrid.

