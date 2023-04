Lionel Messi culmina contrato con PSG en el mes de junio de 2023 y los rumores de su regreso a Barcelona comienzan a tomar mayor fuerza. El argentino volvería a vestir la camiseta del club con el que tuvo sus mejores años de carrera profesional. Ante esto, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se pronunció y contó que “si vuelve, será recibido con los brazos abiertos”.

“Yo tuve la suerte de jugar contra Leo Messi, pero no sé si es buena o mala suerte porque lo tuve que marcar y él es jugador irrepetible, espectacular, fantástico, pero en su posible vuelta yo no me meto tampoco”, recalcó sobre el posible regreso del argentino.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. (Foto: EFE)

El ex futbolista tuvo la oportunidad de enfrentarlo en el año 2006 cuando vestía los colores de Levante y pudo saber lo complejo que es quitarle el balón. Además, en aquel entonces ‘La Pulga’ solo tenía 19 años y comenzaba su paso como profesional en el fútbol.

“Al final todos los españoles y también los seguidores del fútbol español de fuera del país quieren que los mejores jugadores estén en nuestra liga. Eso sí, sólo es una cuestión suya o también del Barça que es el que está negociando o no porque no lo sabemos”, dijo.





¿Por que Lionel Messi dejó el Barcelona?

Lionel Messi arribó al Paris Saint-Germain en agosto de 2021, luego de realizar toda su carrera profesional en el FC Barcelona. El cuadro catalán y el argentino no pudieron llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato, debido a problemas financieros del club español, lo que llevó a que Leo quedara como agente libre y se marchara a la Ligue 1.

El PSG aprovechó esta oportunidad y rápidamente se movió para fichar a Messi. El club francés, que tiene un gran poder económico respaldado por el fondo soberano de Qatar, ofreció a Lionel un contrato muy lucrativo y unirse a un equipo que cuenta con jugadores de talla mundial como Neymar y Kylian Mbappé.





