Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo ha demostrado en los últimos años con el PSG tanto en la Ligue 1 como en la Champions League. Sin embargo, ni su condición de megaestrella lo libra de las más despiadadas críticas, como las que ha hecho en las últimas horas el francés Jerome Rothen, exfutbolista del París Saint-Germain y actual comentarista del canal RMC. El otrora volante parisino habló sin pelos en la lengua.

El tertuliano de ‘RMC’ cuestionó el nivel que Mbappé ha demostrado en los tres partidos de la fase de grupos de la Eurocopa 2021, donde todavía no ha marcado un solo gol. Para Rothen, el problema pasa por la personalidad de ‘Kiki’ dentro y fuera de la cancha.

“Es el líder en el campo, que no se preocupe (...) Pero que lleve eso más allá del campo, me molesta. Creo que Didier Deschamps ya no puede manejarlo y es problemático. Es incluso asombroso que deje a Kylian Mbappé hacer tantas cosas y dispersarse. Su ego es desmesurado. Ha sido problemático desde el inicio de la Euro”, dijo.

En la misma línea, Jerome Rothen criticó el conformismo que Mbappé dejó ver en la primera ronda de la Euro. Más allá de una asistencia, el exdelantero del Mónaco brilló poco en el torneo de selecciones.

“Esperamos mucho más de Kylian Mbappé. (...) Todo el mundo piensa que es uno de los mejores jugadores de Europa, pero si enseguida le colocas en la categoría top no te puedes conformar con un pase a Benzema y un duelo físicamente ganado que da el empate de Griezmann ante Hungría”, dijo Rothen.

Tras clasificar a octavos de final en el primer lugar del Grupo F, Mbappé y los franceses se alistan para el duelo ante Suiza este lunes 28 de junio en el estadio Arena Nacional de Bucarest.





