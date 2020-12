Lionel Messi ha decidido quedarse en el Fútbol Club Barcelona hasta el final de la temporada 2020-21 y no escuchará ofertas de ningún equipo en el mercado de enero, a pesar de que la duración de su contrato ya se lo permite. Así lo ha revelado en la esperada entrevista con el periodista Jordi Évole en ‘La Sexta’.

Desde la próxima semana, el astro rosarino tendrá menos de seis meses de contrato con el Barça y podría ya empezar a negociar con el PSG o Manchester City. Sin embargo, al crack azulgrana solo le interesa acabar con éxito la presente campaña. Su futuro lo verá más adelante.

“No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos”, dijo Messi. “Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no piensa en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco”, agregó.

Preguntado sobre si ha pensado en algún club para su futuro, Leo Messi no se decantó por ninguno. Sin embargo, dejó en claro que nunca jugaría ni en Real Madrid ni Atlético. “Es imposible que vaya a Madrid, ni al Atlético”, confesó.

Por otro lado, Lionel Messi afirmó que no le gustaría irse del Barcelona en malos términos en caso decidiese no seguir en Camp Nou más allá del 30 de junio de 2021.

“No sé si voy a irme, pero si me fuera, me gustaría irme de la mejor manera y poder volver en un futuro al club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá que siempre que venga, haga bien las cosas para levantar títulos importantes”, explicó el rosarino.

Lionel Messi lleva 17 temporadas en el primer equipo del Barcelona, club donde ya suma 749 partidos oficiales, 644 goles y 283 asistencias.





