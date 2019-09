'Nica...ragua' votó por él: capitán de ese país denuncia fraude en el 'The Best' de Lionel Messi

► ¡A madrugar! Barcelona y Real Madrid ya conocen fecha y hora oficial del primer Clásico del 2019-20



La coronación de Lionel Messi como el 'The Best' de la FIFA se ha visto opacada por una denuncia que ha hecho Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua , que reveló en sus redes sociales que nunca votó por el argentino, tal como se ve observa en los resultados oficiales.

El volante del CSD Municipal de la Liga Nacional de Guatemala se vio sorprendido al percatarse que su nombre aparece en la lista de los capitanes que votaron por Lionel Messi como el 'The Best' 2019. Según este documento oficial de la FIFA, Barrera le dio cinco puntos al mejor jugador de la Tierra.

"No vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso, gracias", publicó el capitán de Nicaragua en Twitter. Y tras ser consultado por prensa de su país, dijo: "Yo no voté por Messi, el año pasado sí lo hice, pero esta vez no".

El primero de su carrera

El The Best era seguramente el único premio individual que le faltaba por ganar a Messi , aunque en 2009 había conseguido el FIFA World Player, el antecesor al galardón actual y que dejó de entregarse en 2010 cuando la FIFA y France Football se unieron para entregar el FIFA-Balón de Oro (que Messi consiguió en cuatro ocasiones, más una primera en 2009).



Desde que la instancia suprema del fútbol y la revista francesa separaron sus caminos en 2015, Cristiano Ronaldo (ausente en la gala de Milán) ganó el premio The Best en 2016 y 2017 y el croata Luka Modric el año pasado.



"Quiero agradecer a los que decidieron que este reconocimiento sea para mí", declaró Messi al recibir el trofeo por sexta vez en su carrera.

