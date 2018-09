Aunque admira a Lionel Messi , confiesa que no le gustaría vivir como él. El argentino Osvaldo, exdelantero del RCD Espanyol , Roma y Juventus, entre otros clubes, se refirió a su compatriota y a la actual situación que atraviesa en el Barcelona.

“No me gustaría ser como Messi, vive en una cárcel de oro. Se puede comprar la TV más grande del mundo, pero luego no puede poner nunca un pie en el salón. ¿Para qué comprarte un Ferrari si para ir de casa al entrenamiento son 15 minutos? Nunca me ha importado el dinero, pero si fuera Messi nunca dejaría el fútbol porque es el mejor del mundo", expresó al diario Marca.

Osvaldo, hoy retirado del fútbol y dedicado de lleno a la música, también tuvo palabras para Cristiano Ronaldo, eterno rival deportivo de Lionel Messi.

"¿Ronaldo? No ha nacido genio como Messi , es una máquina y exhibe más fuerza que talento, pero están al mismo nivel”, soltó.

CR7 y Messi recibieron duras críticas por no asistir a la gala de premiación de la FIFA, The Best, que se realizó este lunes en Londres. Ninguno ganó un premio individual, pero fueron considerados en el once ideal.