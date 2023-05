Como aquel 8 de marzo de 2017, cuando remontó espectacularmente una eliminatoria al PSG para clasificar a los cuartos de final de la Champions League, el Fútbol Club Barcelona luchará hasta quemar el último cartucho para concretar el regreso de Lionel Messi tras dos temporadas en el Paris Saint-Germain. Mientras espera que LaLiga apruebe el plan de viabilidad, los dirigentes del cuadro español evalúan juntarse con el Inter Miami en una asociación que terminaría con el capitán de la selección argentina cedido a partir de la temporada 2023-24.

Tal como informa este miércoles el diario L’Équipe, catalanes y miamenses quieren llegar a un acuerdo en el que Messi ficharía por la franquicia de la MLS y jugaría de 6 a 18 meses en el FC Barcelona a préstamo. De esta manera, el genio rosarino volvería al fútbol español evitando que el Barcelona caiga en problemas con el ‘fair play’ financiero.

Siempre según la citada fuente, esta opción tendría mucho sentido para Lionel Messi ya que le permitiría seguir jugando al más alto nivel en Europa hasta la Copa América 2024, para cerrar el círculo con el club de su vida, antes de ir a jugar a los Estados Unidos.

En la misma línea, la entidad norteamericana intentaría hacerle una propuesta ofreciéndole participar en las acciones del club. De aceptar, también tendría influencia en las decisiones. Más que un jugador, Beckham, presidente del Inter, quiere comenzar a firmar relación con un socio.

Llevar sus goles y asistencias a la MLS es una idea que ronda por la cabeza de Messi hace mucho tiempo. El argentino ha dicho en más de una oportunidad que le gustaría probar el fútbol de Estados Unidos. No por nada ya tiene en Miami unos departamentos de lujos para vivir con toda la familia.

“Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, dijo Messi a La Sexta, canal español, en 2020.

Lionel Messi llegaría al Inter Miami tras su paso por el Barcelona. (Foto: Antonela Roccuzzo / Instagram)





¿Por que Lionel Messi dejó el Barcelona?





Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2021 después de pasar toda su carrera profesional en el FC Barcelona. El cuadro catalán y el argentino no pudieron llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato debido a problemas financieros del club español, lo que llevó a que Leo quedara como agente libre.

El PSG aprovechó esta oportunidad y rápidamente se movió para fichar a Messi. El club francés, que tiene un gran poder económico respaldado por el fondo soberano de Qatar, ofreció a Lionel un contrato muy lucrativo y unirse a un equipo que cuenta con jugadores de talla mundial como Neymar y Kylian Mbappé.

Lionel Messi llegó a PSG en 2021, procedente de Barcelona. (Foto: Getty Images)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR