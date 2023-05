Hace cuatro temporadas, Joao Félix era la ‘joya’ más preciada del fútbol europeo. Defendiendo la camiseta del Benfica, deslumbró con sus goles y hasta llegó a ser ganador del Golden Boy, para luego fichar por el Atlético de Madrid a cambio de 120 millones de euros. Sin embargo, la realidad del delantero portugués es hoy cruelmente distinta. No seguirá en el Chelsea y tendrá que volver al Cívitas Metropolitano, donde los ‘Colchoneros’ no tienen muy claro qué hacer con él. Con el paso de los años, el luso solo ha demostrado que le cuesta adaptarse al club que vaya.

Con solo horas en el cargo de entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino ha decidido que no contará con el exdelantero del Benfica para el 2023-24 tras el final de su cesión. Así lo ha confirmado este martes Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

El dirigente más importante del cuadro de LaLiga Santander aseguró que no sabe “cual será el futuro de Joao Felix”, cedido al Chelsea en el último mercado de fichajes de invierno, aunque no cree que sea un trámite complicado porque “un buen jugador siempre tiene sitio en cualquier equipo”.

“La noticia de que Pochettino no cuenta con él es de hace menos de 24 horas, no tenemos nada previsto. Si no cuenta con él vendrá aquí, ya veremos qué es lo que pasa. Pero es un jugador del Atlético de Madrid”, explicó Cerezo a los medios desde la Universidad Complutense de Madrid.

Pochettino decidió la no continuidad de Félix en el Chelsea. (Foto: Getty)





El mal rollo con el ‘Cholo’ Simeone





En busca de los minutos que no tenía con Diego Simeone, Joao Félix fue cedido por el Atlético a inicios del presente año. El delantero portugués mostró públicamente su malestar con el entrenador argentino y partió a Londres con la ilusión de darle otro aire a su carrera, pero el cambio no fue significativo.

Las estadísticas dejan ver que, desde que llegó a Chelsea, Joao Félix ha disputado un total de 20 partidos entre Premier (16) y Champions League (4). El internacional con Portugal solo pudo anotar en cuatro oportunidades en una temporada para el olvido en Stamford Bridge.

Joao Félix salió del Atlético de Madrid en enero peleado con Diego Simeone. (Foto: AFP)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR